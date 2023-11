O Verão de São Martinho chegará, mas durará muito pouco; Últimas notícias

verão indiano

O verão está chegando em St. Martin, mas este ano vai durar muito pouco! Os principais modelos atmosféricos começam a delinear uma tendência confiável para a próxima semana, onde a Itália enfrenta o progresso de um anticiclone revivido.

Um famoso provérbio diz: ““O verão de San Martino dura três dias e pouco.” Descreve um período com duração de cerca de três dias que cai na primeira quinzena de novembro. Uma lenda mais difundida diz que, precisamente11 de novembro, São Martinho estava andando a cavalo perto de Amiens, na França, quando conheceu um homem pobre que estava nu e com frio. O frio era intenso e o santo não hesitou em cortar o manto em dois para dar abrigo ao viajante. Este gesto teria sido muito apreciado e, quando ele deu metade da sua roupa ao pobre homem, um sol quente surgiu.