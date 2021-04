Vacina com alta pergunta em português sai

Postado por DPN / Lusa, Notícias, Govt-19, Política · 08-04-2021 15:11:00 · 1 Comentários



Dezenas de personalidades portuguesas aderiram ao apelo público às vacinas contra os Covit-19, consideradas de interesse público e não sujeitas a legislação europeia do mercado.

A ‘declaração’ acessível da Lusa – o ex-presidente da Inform José Aranda da Silva, é o redator principal, assim como as ex-candidatas à presidência Ana Gomez e a ex-diretora de saúde Marisa Mathias de Constantino. Chokerlites ou o bispo Janurio Torgal Ferreira alertam para a necessidade urgente de acelerar o processo de vacinação a nível europeu.

“A escassez de vacinas que hoje se verifica em Portugal e na Europa é incompreensível, deixando os cidadãos europeus submissos aos fabricantes de vacinas. Os argumentos avançados pela Comissão Europeia sobre a natureza dos contratos, a capacidade de produção actual e os preços acordados não são aceitáveis,” o apelo afirma.

A iniciativa apela a uma posição diferente da Comissão Europeia com as empresas farmacêuticas para “demonstrar plena e firmemente a sua capacidade de transcender os interesses financeiros e industriais”, relembrando as possibilidades jurídicas da altura.

“Perante a catástrofe que vivemos e a terrível falta de resposta europeia, apelamos aos cidadãos para que tomem medidas urgentes que sejam capazes de salvaguardar a saúde das pessoas. Estas medidas apelam à partilha transparente de informações, a utilização de legislação antecipada face a situações catastróficas e de mobilização de recursos e produtividade. ”Defendendo o recurso.

Assim, estes números portugueses reiteram que “é chegado o momento de a Comissão Europeia divulgar os locais de produção de vacinas existentes na União” e “implementar a legislação europeia sobre activos industriais que permita a produção em fábricas de diferentes laboratórios”. Para garantir que as pessoas sejam vacinadas no verão.