Diego Pinto: ‘Não posso garantir que Saniolo estará na Roma’

O gerente geral de Giallorossi falou sobre as operações do mercado de câmbio e os objetivos a serem alcançados no futuro: “Espero que sempre sejamos fortes com Mourinho. Queremos levar a Roma a conquistar títulos”. Incerteza sobre a atualização de Janiolo: “Neste momento, ninguém pode garantir que ele jogará conosco no ano que vem”. Em outras transações: “Não é verdade que Dioura bloqueou a chegada de novos jogadores. Seguimos Zakaria. Abraham? O direito de recomprar o Chelsea não nos incomodou.”

Tudo Diego Pinto. Após o encerramento Mercado de câmbio Gerente Geral de Inverno Roma Giallorossi falou na conferência de imprensa sobre as atividades do clube, que, de acordo com Mourinho, trouxe imediatamente jogadores importantes como Sergio Oliveira e o Maitland-Niles e colocou algumas demissões que não funcionaram no plano. Ideias claras e Satisfação Para o técnico português, assumiu objetivos futuros e algumas situações sutis Atualização por Niccolò Janiolo. “Nas últimas três sessões de mercado conseguimos ter os melhores jogadores – começou Diego Pinto – não quero falar de nenhuma das ofertas que recebemos porque o mercado é muito formal e o mercado está sempre cheio de antecedentes. Mas pode haver coisas que podem vir mais tarde. Negociações para atualizar Janiolo como próximo alvo da agenda? Lembro-me de dizer as mesmas coisas uma semana depois que o mercado de verão acabou. eu acredito muito honestamente Este é o momento coletivo. Nos próximos quatro meses, precisamos ajudar o técnico e os jogadores a melhorar o desempenho do time e alcançar os resultados que todos desejamos. Falaremos de tudo na hora certa, mas essa Este não é o momento de falar sobre interesses pessoais e renovações. Acho que precisamos pensar nesses quatro meses e nos objetivos que queremos alcançar porque podemos fazer uma boa temporada. Posso garantir que Janiolo jogará pela Roma no ano que vem? Nem eu nem ninguém pode“.

Diego Pinto destacou o método de trabalho utilizado para atingir objetivos importantes no futuro: "Não quero dar nenhum voto ao mercado – ele ainda – você faz. Acredito que o objetivo principal de todas as janelas de mercado é fortalecer. Nesse mercado conseguimos trazer para casa dois caras que entraram imediatamente e colocaram os que não jogaram. O mercado de janeiro é muito especial e é importante entender quais jogadores podem ter melhor desempenho imediatamente. Fizemos um trabalho interessante com o treinador, procurando entender quais eram as falhas, fomos rápidos e, felizmente, os recém-chegados melhoraram a equipe instantaneamente, o que é óbvio, disse o treinador. E Ainda há muito tempo para pensar no dinheiro do resgate de Olivera e dos Maitland-Niles. Uma das melhores coisas sobre este projeto é a forma simplificada com que trabalhamos. A propriedade é e é com o nosso trabalho, O treinador era o melhor do mundo e foi escolhido como nosso maestro de orquestra. Temos muita fé e responsabilidade nele e trabalhamos sempre para o melhor Eu não tenho medo do futuro. Estamos fazendo a coisa certa para fortalecer os ciganos em todas as áreas e desenvolveremos outro projeto nos próximos meses: Estaremos aqui em setembro de 2022, sempre com Mourinho, e espero que a equipe seja mais forte do que é hoje.. Sempre temos que fazer escolhas para melhorar o time, temos objetivos de jogo e Queremos transformar a Roma em um time vencedor lutando por títulos: Nesse sentido vamos construir a equipa".

O teste para Pellegrini seria bom, contra o Gênova O português negou que a saída de Tiara tenha impedido a Roma de conseguir outro jogador, e depois se concentrou nos muitos nomes que circulam pelo clube Kialorocci: "E se formos melhor no mercado de entrada ou saída?" Uma vez lá dentro, fomos muito práticos em descobrir rapidamente o que fazer e pegar o que precisávamos., Os objetivos foram alcançados. Forasteiros, quando não estão jogando, têm três objetivos a alcançar: o primeiro é tornar o time mais perfeito e integrado, o segundo é encontrar o plano certo para os meninos e restaurar seu valor, e o terceiro é conseguir um equilíbrio isso é bom para nós. Pode haver alguns jogadores que podem fazer escolhas diferentes, mas estou muito satisfeito. Diavara bloqueou outras entradas? Não, Tiwara não impediu nadaO que aconteceu O futebol às vezes é como um casamento: se nenhum dos lados tem vontade, as coisas não são feitas. Não é verdade que a terceira compra não veio porque não partiu. Mas há algumas coisas que eu não entendo, e vou compartilhar meus pensamentos com vocês: pegamos Olivera em 12 de janeiro, depois nos disseram que o mercado estava basicamente fechado. Claro, ninguém pode dizer que está 100% fechado porque tudo pode acontecer em 15 dias. Mas ainda Alguns de vocês falaram sobre Danilo, Shaka, Moutinho, Grealish, Kamara e muitos mais. Muitas vezes alguém reclama porque eu não falo do mercado, mas Todos esses nomes ainda não foram negociados. São todas mentiras. Alguns disseram que são objetivos vagos, mas nunca conversei com ninguém sobre como obtê-los. Eventualmente, descobriu-se que não conseguimos pegá-los … Sinto muito por isso, mas não há nada que eu possa fazer sobre isso. "A questão é diferente. Zakariaseguido da Roma para a Juventus: "Com ele foi diferente. Quando você tenta pegar um jogador Há muitos fatores que afetam uma decisão. Não quero comentar o caso específico do jogador que foi para a Juventus, mas É verdade que o seguimos. Podemos dizer que falta DS, mas pelo menos o Scouting funciona bem".

Como as 20 equipes de A mudam após o mercado de transferências Fecha o rendimento AbraãoPara isso o Chelsea Ele manteve um O direito de recompra até 2023: "மா não estamos preocupados. Como Mourinho disse, estou feliz que Tommy esteja jogando bem Pode fazer melhor e se tornar mais forte Individualmente e coletivamente. Sabemos como foi difícil o primeiro ano na Itália, mas Abraham está bem. "Sula JuventusO competidor mais forte de todos os tempos com Vlahovich na corrida pelo quarto lugar: "Eu Concentro-me no meu trabalho e na Roma, não no que as outras equipas fazem. Penso no nosso mercado e estratégias, claramente não jogamos sozinhos, focamos no que os outros estão fazendo, mas não perco muito tempo acompanhando essas coisas. "Finalmente, ao pensar no problema associado à aplicação Instruções Para seleção de jogadores: "Não entendo por que estamos falando de Roma. Há um grande risco no futebol, que é pegar o jogador errado. O que tentamos fazer com olheiros, analistas de jogo e treinadores é minimizar os riscos. Mas ainda Nós nunca gostamos de um jogador com um algoritmo. Quando cheguei em janeiro passado, peguei El Sharavi, acho que o algoritmo não era necessário. O mesmo se pode dizer de Rui Patricio. Provavelmente Reynolds Esta é a escolha errada do diretor do jogo, mas não um algoritmo. Não existe um algoritmo para dizer quem escolher, no entanto não se deve esquecer que os que trabalham nesta área são os mais importantes. CheiroDe qualquer forma, Você não pode contratar um jogador ou um treinador para um algoritmo. Se as coisas derem errado – conclui Diego Pinto – não é culpa de um algoritmo, mas a culpa é minha".