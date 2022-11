Um século de José Saramago “escritor universal, intelectual de abril, combatente comunista”

Publicado em 16 de novembro de 2022

Nota da assessoria de imprensa do PCP. 16 de novembro de 2022.

Hoje assinala-se o centenário do nascimento de José Saramago, um dos maiores escritores da língua portuguesa, um dos maiores intelectuais de abril de Portugal, militante do Partido Comunista.

Por ocasião do centenário de José Saramago, o PCP celebra o autor que nasceu a 16 de novembro de 1922 em Asinhaga (Colega), de família pobre, veio cedo para Lisboa e tornou-se professor, tradutor e jornalista. , metalúrgico, designer e administrador. Homenageia a intelectual de abril, que iniciou suas atividades políticas muito cedo, participando do movimento de resistência contra a ditadura fascista; Um intelectual que deu um contributo inestimável para a consolidação da literatura portuguesa no mundo e para o reconhecimento da língua portuguesa como língua de referência na cultura mundial e que levou a outros povos a sua reflexão sobre a situação mundial; Um escritor que tem participado de importantes e diversificadas atividades no movimento dos trabalhadores e do povo no processo revolucionário, em defesa da revolução e de seus valores e conquistas, é a conquista de abril. Homenageia o militante comunista que travou importantes batalhas políticas e eleitorais no seu partido, o Partido Comunista Português, a par de uma ativa criação literária.

Celebramos a inteligência criativa de José Saramago, expressa na sua vasta e única obra. Mais do que um estilo, ele inventou um ritmo oral inovador na escrita que não se limitava a ser narrado ao leitor, mas participava ativamente da história, criando e devolvendo a história aos escritores.

Recordamos também a atribuição do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago, que abriu novas portas à promoção internacional da literatura portuguesa. Prémio que tem feito de José Saramago um embaixador da cultura e da nossa língua, tem-nos apresentado em vários cantos do mundo, numa ação radical, refletindo não só as suas obras mas também a literatura portuguesa. Determinado a mostrar sua riqueza. Um prémio, uma atividade criativa e ativa que tem servido o nosso país, respeita a cultura portuguesa além-fronteiras e contribui para tornar a nossa literatura respeitada e referências permanentes no contexto da cultura literária mundial.

José Saramago foi um escritor da classe trabalhadora, amado e leal. Este homem, que amava seu povo, amava April, que tinha sonhos, mudanças e progressos progressivos.

Mas, para José Saramago, o seu estatuto de comunista e a grandeza da sua obra literária são indissociáveis: sem esse estatuto, a massa humana, o herói colectivo que percorre os seus livros, não pode mover-se com a mesma inteligência. Em muitas delas não se sente a dor, a tristeza, a emoção, a ironia, a luz, a escuridão, o movimento incessante da história.

O PCB decidiu comemorar o centenário de José Saramago com um programa próprio. Uma sessão cultural Em outubro de 2021, em Lisboa, concretizou-se em várias iniciativas, entre as quais a publicação da obra. “José Saramago, Um Escritor com a Sua Gente” eu’ Ir para cima! Em particular, o concerto sinfónico “Música na Palavra de Saramago” e Conferência “Visão global e progressiva da história – título da obra de José Saramago”Realizada a 22 de outubro de 2022, com o objetivo de contribuir para o conhecimento, divulgação e debate em torno da sua obra, para a democratização da cultura, com particular atenção à nova geração, e conhecimento do seu papel na luta. Como lutador comunista, pelas vitórias de abril contra o fascismo.

Pode-se dizer que as obras dos grandes artistas são imortais. E eu sou. Sobretudo as obras de José Saramago, que têm valores universais como a liberdade, a democracia, a libertação social, a unidade, a soberania, a paz, a cooperação e a amizade entre os povos, o respeito pela natureza, a confiança e a fé nas pessoas. , em sua luta.

Nestas comemorações, estes valores ganham destaque. Valorizou o papel da cultura como elemento de liberdade e progresso social na emancipação do homem; Este homem foi trazido à luz, dedicado aos explorados, feridos e humilhados na terra, abraçou valores éticos e um ideal político, que não abandonou até o fim de sua vida; A compreensão do PCP da democracia cultural deu a Portugal uma expressão indissociável das dimensões política, económica e social do seu projecto de democracia avançada.

Nestas comemorações, o PCP reafirmou a importância da preservação da cultura como factor de realização e libertação humana.

José Saramago – autor de uma vasta e singular obra de valor universal, onde existe uma visão sensível e profundamente humana – tem dado um inestimável contributo para este desígnio, para esta luta. Uma luta contínua por um mundo melhor, por um Portugal com futuro.