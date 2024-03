Ela foi morta em casa com facadas na frente da filha de 5 anos. Marido preso

Mais um assassinato de uma mulher, desta vez em Cuatraro, subúrbio da capital. Na noite de sábado, por volta das 23h30, policiais intervieram Briga entre marido e mulher em um apartamento, via Livilla al Cuatraro. Mas a discussão terminouAtaque fatal com golpe no peito da mulherO chinês Li Xuemei, de 36 anos, foi encontrado morto.

Arma do crime, evidência Ele também estava em casa Filha de 5 anos. Esse homem, Yu Yang, era um contemporâneo chinêsque fugiu da residência durante a intervenção policial, foi logo localizado, contido e Prender prisão Por Agentes do Esquadrão Voador via Dee Consoli. Na residência da Rua Livilla, os investigadores encontraramarma do crimeA facaDurante a pesquisa. Eles também moravam na casa Dois inquilinos, Jovens estudantes Qualquer chinês a quem você perguntar deixará claro que não viu nada. Como aí consta próxima portaEm vez disso, emparelhe Ele discutia frequentemente Recentemente.

Feminicídio em Roma desde 2023 Li Xuemei junta-se a uma longa lista de vítimas de violência de género registadas em Roma. Os assassinatos vieram à mente apenas no ano passado Martina Scaldone, um advogado de 34 anos foi morto por seu ex-companheiro em frente a um restaurante em Tuscolana em 13 de janeiro. No dia 29 de março, outra tragédia aconteceu em Lapporo: assassinato Inês Oliva, foi morto a tiros pelo filho. Então foi junho Pierpola Romano, a policial foi morta por um colega no hall de entrada de sua casa, que posteriormente tirou a própria vida. E algumas semanas depois foi o caso Maria Michelle Gaso, um menino de dezessete anos foi morto por um colega e abandonado em um carrinho de compras em Primavalle. O homem de 52 anos foi morto em 4 de setembro Rosella Nappini No bairro de Trionfale, ele foi esfaqueado na rua por um homem no auge de uma discussão. Em 30 de setembro, outro assassinato horrível: novamente em Primavalle, de uma velha, Ecídio Barbeiro, foi morta a facadas pelo filho e escondida em um armário de sua casa. Finalmente, em 13 de outubro, o assassinato Silvana AruMorta com um martelo por um amigo de seus filhos enquanto estava sob o efeito de cocaína em sua casa em Valle Fiorita. READ Em Kovit, na Sardenha, 8 pessoas morreram em 24 horas. Há 1.600 novos casos

