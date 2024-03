Extrema direita sobe, instabilidade reina – Uractive Italia

Os eleitores portugueses não responderam aos apelos para um “referendo efetivo” nas eleições legislativas de domingo. Segundo especialistas políticos que falaram à Lusa, parceira da Euractiv, o que saiu da sondagem foi um “parlamento muito dividido” e a extrema-direita da Sega “o grande vencedor”.

De acordo com os resultados publicados à data deste artigo, a Aliança Democrática (DA) de centro-direita – uma coligação entre PSD (PPE), CDS-PP (PPE) e PPM (monarquias) – está em primeiro lugar com 29,5. % de votos, 79 representantes em 230 assentos.

“A AD venceu as eleições”, disse o líder da DA, Luis Montenegro, aos seus apoiantes na manhã de segunda-feira, acrescentando que os outros partidos políticos “devem respeitar a vontade do povo português”, informou a Reuters.

Segundo dados da Secretaria do Ministério da Administração Interna-Administração Eleitoral e Europa Eleita, os Socialistas (PS) estão em segundo lugar com 28,7% (77 assentos), enquanto a extrema-direita Sega é o terceiro, com 18,1% (48 assentos).

A Sega possui atualmente 12 localidades, quadruplicando assim sua representação.

Os socialistas tiveram maioria absoluta na assembleia anterior.

Segundo dados oficiais, 66,24% dos eleitores registados votaram nas eleições relâmpago de domingo, a menor participação nos últimos 20 anos.

“Sempre” o parlamento mais fragmentado

“Isso mostra que os portugueses não responderam ao apelo a um referendo eficaz e decidiram votar honestamente porque temos o parlamento mais fragmentado de sempre. Temos de olhar para trás, para 1985, uma eleição em que o PS e o PSD combinados receberam menos de 64% dos votos”, disse a cientista política Marina Costa Lobo em Luzia.

Embora os resultados dos módulos no estrangeiro ainda estejam indecisos, o investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL) sublinhou que ainda não é conhecido. Por exemplo, a Aliança Democrática fica em primeiro lugar se obtiver mais votos e mais assentos do que a “Jeringonza esquerdista”.

“Isso cria uma enorme incerteza, um período de incerteza não só em termos de instabilidade, mas também em termos de formação do governo”, disse ele.

Marina Costa Lobo sublinhou a elevada participação nas eleições de domingo. Ao contrário de 2022, quando o PS obteve a maioria absoluta com um “voto efetivo para evitar uma maioria de direita”, desta vez decidiu-se “restaurar a possibilidade de formar coligações com políticos e parlamentares”.

Disse que estas coligações dependem não só de quem forma o governo, mas também “da acção do presidente da república e da acção dos partidos”.

Uma coalizão centrista para destacar a Sega?

O cientista político sublinhou que mais de um milhão de portugueses votaram na Sega, que se tornou “uma força unificada que influencia o trabalho do legislador da República”.

Sublinhou que resta saber se PS e PSD se apoiarão mutuamente, confrontando e isolando o chefe da Sega, André Ventura, ou “sairão do caminho do reforço da polarização direita/esquerda”. PSD ao Chega e não construam pontes entre esquerda e direita.”

Por seu lado, Ventura disse que a votação de domingo “mostrou claramente que os portugueses querem um governo AD com a Sega”, e observou que Montenegro seria responsável por qualquer instabilidade política se recusasse as negociações.

Sobre o papel do Presidente Marcelo Rebelo de Souza, Marina Costa Lobo disse que se o PS vencer com base nos mandatos será “uma grande desilusão para o Presidente da República” e que o Estado “fará todos os possíveis para criar um acordo de parceria centrista que exclui o partido no que diz respeito à Sega”.

O presidente convocou eleições para novembro de 2023, na sequência da demissão do primeiro-ministro António Costa, recusando dar ao PS, que tinha maioria absoluta no parlamento, a oportunidade de nomear um novo chefe de governo.

O investigador do ICS-UL, António Costa Pinto, acredita que “a Sega é a grande vencedora” graças à homogeneidade da distribuição nacional das encomendas recebidas. influenciou o sucesso do AD.”

Em termos das circunstâncias de formação do governo, o investigador acredita que se forma um governo de coligação com iniciativa liberal da AD.

“Portugal está habituado a ter governos minoritários. O resultado da inovação é a Sega, que é realmente um partido anti-establishment, que tem crescido muito”, sublinhou António Costa Pinto, prevendo que uma coligação de esquerda não será possível no curto prazo se a AD tiver mais representantes e juntamente com IL. , mais assentos parlamentares do que a esquerda.

PS, secretário-geral do Partido Socialista Português, disse na manhã de segunda-feira que lideraria a oposição e não apoiaria o governo no parlamento.

A ascensão da Sega em Portugal reflecte uma tendência geral a nível europeu antes das eleições europeias de Junho. Estima-se que a extrema-direita da UE seja a terceira maior força política no novo Parlamento Europeu, de acordo com projeções dos Eleitos da Europa.

(Maria Joa Pereira | Lusa.pt – Editado por Sarantis Michalopoulos, Alice Taylor | Euractiv.com)

Leis Aqui Artigo original.