Existem muitas receitas de sobremesas com maçã na internet, mas a que oferecemos hoje é muito especial e rica porque é feita com uma fruta muito utilizada e utilizada no preparo de bolos, tortas e sobremesas.

A receita inclui massa quebrada e um delicioso creme com muitas maçãs dentro.

A tarte de maçã regular é adequada, é cremosa e deliciosa sobremesa é indicada para o inverno e toda a família, jovens e idosos, pois não contém álcool.

Sour with Portuguese cream é uma sobremesa servida no final do almoço ou jantar, tornando-a perfeita para um lindo look com amigos e família. O sucesso é garantido e sem qualquer dificuldade.

É necessário um molde com diâmetro de 26 cm para fazer a massa fermentada com natas portuguesas.

Ingredientes para pastelaria

a) 230 g de farinha;

b) 80 g de manteiga;

c) 1 Gema;

D) 1 ovo.

Materiais para enchimento e decoração

a) 500 ml de leite;

b) 4 mele;

c) 4 núcleos amarelos;

D) 2 claras de ovo;

C) 160 gramas de açúcar;

f) 60 g de farinha de milho;

g) 1 colher de chá de açúcar em pó;

h) suco de limão conforme necessário;

I) A quantidade necessária de canela em pó.

Chega da costumeira tarte de maçã, é cremosa e deliciosa sobremesa perfeita para o inverno e para toda a família

Veja como fazer uma torta de creme à portuguesa.

Fazendo massa quebrada

Para preparar a massa quebrada, despeje a farinha e o açúcar em uma placa de massa e misture. Assim que a manteiga amolecer à temperatura ambiente, junte-a aos ingredientes e mexa sempre.

Combine o ovo e a gema. Misture tudo bem, embrulhe a massa em filme plástico e leve à geladeira por uma hora.

Como fazer creme

Pegue um recipiente, despeje um pouco de leite nele e dissolva o amido de milho dentro. Em outra tigela adicione a gema, 100 g de açúcar e misture bem.

Despeje a solução obtida pela adição de canela em uma tigela e leve ao fogo baixo. Mexa constantemente com uma colher de pau até o creme engrossar. Esfrie e cubra com filme plástico.

Fazendo creme à portuguesa

Lave bem duas maçãs, descasque e pique em pedaços pequenos. Coloque o açúcar restante, cerca de 60 gramas, um suco de limão e canela em pó em uma tigela. Deixe cozinhar por dez minutos.

Depois que as fatias de maçã estiverem secas, misture-as e acrescente o purê que encontrou no creme.

Bata duas claras em neve e assim que começarem a espumar, acrescente o açúcar de confeiteiro e continue batendo.

Bata e despeje as claras no creme e misture todos os ingredientes para a massa fermentada.

Fazendo torta

Alinhe uma forma com papel manteiga e coloque a massa quebrada previamente achatada dentro.

Despeje o creme de leite previamente preparado e coloque as rodelas de maçã por cima depois de regar com o suco de limão.

Asse o bolo a 180 graus por cerca de 45 minutos. O azedo com natas à portuguesa deve ser servido frio.