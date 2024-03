Comentários | Rita Mathias e as Lágrimas Portuguesas

Geórgia Meloney? Foi uma “fonte de inspiração”. Quando a comunicação social percebeu que o seu discurso de aplausos no evento nacional do partido de extrema-direita português em 2021 foi semelhante ao do líder da Irmandade italiana, então a estrela em ascensão da Sega, Rita Mathias, disse (basta). Há vários anos, no Congresso Mundial da Família, em Verona, para defender os “valores tradicionais”. Alguém falou sobre roubo. Hoje, ao relembrar essas polêmicas meio esquecidas, é uma virada de pragmatismo: “É um momento importante para eu crescer e enfrentar críticas, pois nossas ideias geram muito amor e ódio”.

O trabalho de copiar e colar do Melonian foi arquivado (e outro ferimento, lembra o Weekly SábadoAnexado a uma citação de um relatório sobre o aquecimento global, que se revelou inexistente), Mathias posicionou-se como um dos protagonistas do sucesso da Sega ao tornar-se a terceira força no parlamento de Lisboa. Se as novas gerações escolheram sobretudo os nacional-populistas de André Ventura (os dados falam por si), o resultado foi a campanha deste jovem de 25 anos., natural de Setúbal, filha de um político católico, deputada na segunda legislatura, gestora de redes sociais do partido. Seus seguidores no TikTok são um exército. “Não há segredo – explicou à revista News ver – Porque estamos onde os jovens estão, com a mensagem certa: precisamos comunicar de forma simples, para que todos entendam o que você está dizendo.”