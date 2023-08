Taranto, a criança abandonada perto dos tanques. “A cidade dará amor a Lorenzo”

Taranto – Um bebê recém-nascido foi encontrado perto de uma lata de lixo no centro de Taranto por volta das sete da manhã. A criança estava enrolada em um cobertor em um saco plástico. Ao lado havia um bichinho de pelúcia. O choro do recém-nascido chamou a atenção de uma mulher que caminhava entre os cachorros. A princípio, a mulher pensou que fosse o som de um brinquedo, mas se aproximou e vasculhou as sacolas e viu a criança ao lado com um bichinho de pelúcia. Então a mulher disse: “Eu percebi que era uma criatura de carne e osso, então peguei a criança em meus braços e disse a ele para chamar uma ambulância porque eu não tinha um celular comigo. É um milagre.”

A polícia foi até o local e iniciou as investigações e também capturou as imagens da câmera de videomonitoramento da área. ASL explicou depois de chegar ao pronto-socorro da SS. Annunziata, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Neonatal transferida.

Segundo os médicos, o bebê tem menos de 24 horas de vida. De acordo com os relatórios da ASL, está em “excelente estado”. A parte do cordão umbilical ligada ao recém-nascido ainda estava fresca, explicou o oficial de saúde local. Ou seja, o nascimento pode ter ocorrido uma ou duas horas antes da descoberta. A outra parte do cordão permanece presa à mãe e, se não houver apoio suficiente, ocorrerá sangramento. Ele deve ter sido lavado e alimentado pela primeira vez.

O professor Federico Schettini, da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), segue o pequeno, “acariciado por toda a equipe”. “Da autoridade de saúde local eles acrescentam – esperemos que a mãe entre em contato em breve”. Policiais estaduais correram para o local e iniciaram as investigações e também obtiveram imagens de câmeras de videomonitoramento da área. A criança foi encontrada por Pisanelli no canto e por Principe Amedeo.

Lorenzo, como é o nome dado ao bebé, pesa cerca de três quilos e encontra-se num estado considerado “adequado para a idade gestacional”, passa bem, “está em estado estável e a fazer monitorização regular dos parâmetros vitais”. O recém-nascido foi cuidado pelo professor Federico Schettini, que voltou de férias especiais, e pela Dra. Lucrezia di Cosmo, diretora da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. O bebê, Vito Gregorio Colacicco, diretor geral da ASL, “estava limpo e perfumado, talvez a mãe estivesse cuidando dele no local. Desde a entrada do hospital via Crispy temos o Berço da Vida, um dispositivo que está em durante algum tempo, o que mantém o recém-nascido em uma área protegida. Permitindo a saída, a presença de sensores dentro do local imediatamente faz com que o pessoal da enfermaria intervenha» . Mario Balzanelli, presidente da Società Italiana Sistema 118, dirigiu-se: “Um pedido a todas as mulheres e mães que se encontram em um momento psicológico importante e dramático: antes de fazer qualquer coisa, ligue para o 118 Call e ele se encarregará imediatamente da situação. Ative as rotas estabelecidas e chegue até você em minutos. Nós vamos até você.” Enquanto isso, “o concurso de solidariedade e a corrida para abraçar o recém-nascido já começou – comenta o prefeito Rinaldo Melucci – e a cidade já está enchendo-o de carinho”. O município também ativou um iPhone onde as doações pode ser feita. A assistente social, garantiu a vereadora Gabriela Figocelli, “Acompanhamos a história de perto. Acreditamos que a mãe deva ser reconsiderada, mas caso os pais naturais não compareçam, o Juizado de Menores encarregará uma das famílias já identificadas, que estará pronta para um gesto de amor.