Uma onda de geada confirmada após o Natal e no Ano Novo e na véspera de Ano Novo, atualizações » ILMETEO.it

Clima: Onda de geada confirmada após o Natal e na véspera de Ano Novo, atualizações

Onda hipotética de geada no final de dezembroAs últimas atualizações foram confirmadas hoje Uma onda de gelo é possível Para o período inserido Entre o Natal e a Passagem de Ano.

Para entender o que acontecerá na parte final de 2022, como sempre, precisamos ampliar nossa visão para todo o hemisfério. Bem, o que emerge é que nas latitudes árticas, entre a Escandinávia e a Rússia Uma construção impressionante “Lago congelado“, Um real (muito frio) cheio de ar ártico tanque frio Pode deslizar para a Europa, abrindo caminho Isso é ondas de gelo, Muitas vezes, Podem também vir investir no nosso país.

O mapa abaixo mostra claramente a extensão dessa onda de gelo que poderia invadir o Velho Continente a partir de distantes terras russas. Ar muito frio sopra da Rússia em direção à Itália

Neste momento, dada uma distância de tempo ainda maior, é apenas umhipótese E deve ser considerado, mas são os principais modelos internacionais de longo prazo por alguns dias inclinando-se para Este tipo de sistema.

Então avalie Possível conexão Entre a geada e uma possível chegada do leste Os baixos descem do norte da Europa/Atlântico Em vez disso, dá vida por um período transitório. Se não podemos entrar em mais detalhes, podemos ter certeza de que alguém está esperando por nós Uma fase muito enérgica e fria, com risco queda de neve Depressões de baixa pressão se formam no Mar Mediterrâneo até as planícies e costas.

No Próximos dias Vamos tentar entender se esse sistema será confirmado ou não. Mais atualizações virão.