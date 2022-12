Inter confiante em Skriniar. Chegando ao Milan, Sportiello, negociações com Leao-Corriere.it

Ambos os rivais estão estudando movimentos antes da janela de inverno. Priorize as atualizações. Os rossoneri precisam encontrar um substituto para Mignon

Arquivado A vitória de Messi e seus companheiros no Catar , os campeonatos, que foram suspensos em meados de novembro, estão prontos para serem retomados. A Série A o fará no dia 4 de janeiro, mas antes de entrar em campo os clubes devem finalizar seus planos mercado de câmbio Inverno. a partir de 2 a 31 de janeiro de 2023 As 20 equipas do nosso campeonato terão a oportunidade de renovar o plantel, umas a tentar a reviravolta, outras a aproximar-se do sonho do Scudetto. Hoje tem frente Nápoles, Está voando sozinho a uma velocidade recorde: para fazê-lo funcionar novamente, vai demorar mais do que o visto até novembro.

No Inter, algo não vem do mercado de transferências. Os nerazzurri apostam na força de uma equipe que já venceu e sabe fazer, mas para recomeçar da melhor forma possível, algumas questões precisam ser esclarecidas neste caso. você atualiza. Inevitavelmente, começa com o futuro do Milan Scrinier. A prorrogação do contrato do tutor é uma delas prioridade Para o Inter: O eslovaco, que expira em junho de 2023, é uma franquia inabalável e um ídolo dos torcedores, e a direção não está disposta a deixá-lo ir. No entanto, a situação se complica com o passar das semanas. sempre há esperançanós fizemos umoferta importante. Precisamos aproveitar o momento certo para refletir sobre o menino e sua comitiva: diz Piero, diretor esportivo dos Nerazzurri Ajuda, que esclareceu a posição do clube ontem. Concessão na mesa, agora a bola vai para Skriniar. Não há divisão entre as partes, mas os sinais esperados ainda não estão vindo do jogador. Sempre à porta PSG, O Inter tentou várias vezes levá-lo a Paris no verão com ofertas importantes, mas insatisfatórias. No entanto, agora é Preciso de uma resposta Concreto. É hora de pensar em outras atualizações do Edin Tseko Para Mateus darmianoPassa por Sameer Handanovich E D’Ambrosio, dois homens que associaram grande parte das suas carreiras às cores Nerazzurri. Da administração Opção para manter o DjangoE a negociação parece possível. Por outro lado, é muito difícil voltar a ver outros no Inter: Esta pode ser uma oportunidade para se despedir do trio que tanto deu no Milan, mas agora está chegando ao fim de suas carreiras e renovar o elenco. O futuro de Romelu também deve ser entendido lukaku

e Francisco imaturoAtualmente emprestado: Deve tentar o Inter espera um pouco Foi feita uma oferta pelo atacante belga no verão e o Milan não quer mais sair. Por outro lado, a situação do ex-Lazio será esclarecida posteriormente.