Governo está declinando, mas há hipótese de limites mínimos

O Variante delta Continua seu fluxo Agora, algumas regiões contam com o debate sobre a possível correção dos perfis de risco e dos parâmetros que estabelecem a alocação das zonas: o trigo sarraceno é o retorno à zona amarela no auge do verão. Nas próximas semanas – cenas nas quais os técnicos se concentram – embora não imediatas – podem aparecer. Essas hipóteses vão desde o número mínimo de tampões a serem transportados por 100.000 pessoas – alguns especialistas querem aumentar – até o excesso de peso do chamado RT do hospital – ou seja, a taxa de agressão dos leitos – nesse caso.

Grã-Bretanha, mais de 30.000 caixas pelo sexto dia consecutivo: Johnson confirma reabertura em 19 de julho

Variação delta, pressão sobre hospitais





Na verdade, uma das questões levantadas é que a avaliação do risco de estresse hospitalar é mais crítica no contexto do monitoramento semanal, em casos graves, quando as vacinações são progressivamente consideradas para reduzir as unidades de saúde devido ao declínio na incidência de infecções. O ministro da Saúde, Roberto Speranza, porém, deixa claro que o aumento das infecções é esperado e em andamento, mas em número menor do que no passado. “Como sempre fizemos, confiaremos em nossa equipe técnica para continuar esse trabalho de verificação e ver passo a passo como vão as coisas”, explica Speranza, “a verdadeira arma para fechar isso é a vacina, na qual devemos insistir”.

Variante delta, alarme da OMS: boom mesmo em países com alta cobertura vacinal. Hospitais no limite “

Dissertação de Aipo. E o subsecretário Pierpolo Celeri não viu o risco de rever os parâmetros, afirmando que “o sistema atual nos permitiu reabrir com segurança. Entre as questões a serem investigadas, – durante a progressão das mutações – está o recall repetido durante a triagem: nem todas as regiões o fizeram de forma eficaz, especialmente algumas no sul – como Calábria e Sicília – o número de testes a serem realizados a cada dia atrás. É preocupante o caso de Abruzzo, que elimina infecções (nenhum novo caso foi notificado nas últimas horas), mas o número de tampões processados ​​é muito baixo: apenas 473. Os números são, na verdade, semanais, graças à circulação da variação do delta, que está se deteriorando. O diretor do Departamento de Microbiologia da Universidade de Pádua também alertou para a necessidade de experimentos. Andrea Chrysanthemum, para quem a variante delta está, infelizmente, a um passo da resistência à vacina, por isso é menos prevalente. Para tanto, precisamos consolidar a campanha de vacinação, vacinar o maior número de pessoas possível e, ao mesmo tempo, fortalecer nossa capacidade de monitoramento, pois quanto menor a troca, melhor o efeito das vacinas.

Covit Itália, Boletim Hoje 12 de julho: 888 novos casos e 13 mortes. Taxa positiva de 1,2% (+ 0,2%)

Medos das regiões. Mas o governador Eugenio Gianni, da Toscana, observa: “Estamos trabalhando muito para encontrar a variante delta e vemos uma tendência de desenvolvimento um tanto semelhante em nível nacional, mas não devemos permitir que influencie: é um processo fisiológico . ” O Conselheiro Regional de Turismo da Emilia-Romagna – Mais de uma centena de infecções diárias voltaram – explica: “Há também um debate a nível nacional para rever os parâmetros. Enquanto controla essa variação delta, Asl está monitorando a situação. Segundo Alessio de Amato, seu adversário da Lazio, “não é hora de ir para as restrições ou para a caixa anterior. A questão neste momento é se precisamos de vacinas e podemos terminar a vacinação o mais rápido possível”. Há algum tempo, porém, Giovanni Totti, presidente da Ligúria, pede atenção – como parâmetro determinante – para avaliar a pressão sobre os hospitais.