Viva o mau tempo hoje na Emilia Romagna: bomba d’água na região de Modena, rios de lama: “É um desastre”

14h22

Danos em Balagano

Depois Bomba d’águaDuas ruas de Balagano apresentam grandes problemas. Via Riolo E Via Palazzo Pierotticom Muitos deslizamentos de terra de campos próximos.

Eles intervêm Bombeiros e funcionários municipais. Inconvenientes também Savoniro Estava cheio de valas e canais.