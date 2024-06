Um piloto morreu e pelo menos um ficou ferido

Dois aviões da equipa acrobática Yakstars colidiram em pleno ar no Beja Air Show, em Portugal. De acordo com relatos da mídia local, uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Uma aeronave caiu no ar, enquanto a outra permaneceu no ar e pousou com segurança. Imagens do confronto viralizaram nas redes sociais.

Dois Aviões Yakstars estão no grupo acrobático Bateu no avião Este Domingo, 2 de junho, No festival de aviação Show Aéreo de Bija, Dentro Portugal. De acordo com o relatório CNNPortugal, Um teria morrido e outro teria ficado ferido. Uma aeronave caiu no meio do voo, enquanto a outra permaneceu no ar e pousou em segurança.

O acidente ocorreu por volta das 16h05 Demonstração As acrobacias foram confirmadas pela Força Aérea Portuguesa, que escreveu no Twitter: “Às 16h05, durante o Peja Airshow, a Força Aérea lamenta comunicar aquelas duas aeronaves. Eles sofreram um acidente Durante uma demonstração aérea. Temos viaturas de emergência, de acordo com um plano de segurança instalado e implementado de imediato”.

Segundo a Comissão Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão em atividade 21 operadores e pelo menos 11 viaturas no local. Porque Conflito Em dois voos acrobáticos, o evento fez parte das comemorações dos 72 anos da Força Aérea. Cancelado. Uma fonte da polícia de segurança pública disse CNN Quem investigará o acidente? Oficiais competentes.

Imagens foram compartilhadas nas redes sociais mostrando o momento em que um dos aviões passou em frente a uma formação de seis aviões, pousando em um canteiro central. Nesse momento, um dos veículos inicia sua trajetória descendente até bater e causar um acidente Forte explosão.

Ambos os aviões que caíram pertenciam ao grupo acrobático estrelas, Composto por pilotos Português E Os espanhois. É um dos maiores grupos acrobáticos na área da aviação civil. O evento foi organizado para o Air Festival Beja Show aéreo Sábado, 1º e domingo, 2 de junho, com agendamento no aeroporto. 11 do município português Beja, das 10h30 às 17h00. Milhares de pessoas se reuniram no local.