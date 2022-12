Como Tik Tok e Market Note

Calcioweb

Rafael Leão Ele está voltando da experiência da Copa do Mundo Catar, o seu Portugal saiu inesperadamente nos quartos-de-final frente a Marrocos. Um jogador de futebol Milão Não é titular, para desgosto dos adeptos portugueses pelas suas qualidades técnicas, de correr e de driblar.

O jogador de futebol se prepara para a segunda parte da temporada, o objetivo é alcançar objetivos importantes na Itália e na Europa. O mercado de transferências continua em jogo, com Leo uma peça valiosa e grandes nomes se preparando para atacar antes da sessão do próximo verão.

como o leão

Um amarelo social assusta os torcedores do Milan. os portugueses seguiram o exemplo Chelsea No Tik Tok, exceto “Deixar de seguir” o perfil. Tarde demais, os usuários salvaram as capturas de tela e a mensagem se tornou viral na internet. O contrato do atacante termina em 2024, e as partes estão em contato para uma renovação, mas nenhum acordo foi fechado ainda.

o Chelsea Uma das primeiras equipas a consultar Leo, procura um avançado de fora capaz de fazer a diferença na Premier League. O Campeonato Inglês pode melhorar as qualidades dos portugueses. Maldini e Mazzara pretendiam renovar o contrato de Leo antes da Copa do Mundo, mas a tentativa deu em nada. A preferência de Leo pelo Chelsea pode ser um sinal do mercado de transferências.