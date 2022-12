Filha Sylvia apaga fotos das redes sociais

Quando ele era chefe do sindicato dos trabalhadores em Milão, eles o chamavam de “Il Panzer”. Porque ele é duro, Antonio Panzeri. Sem medo de confrontos, ele afugenta aqueles que não combinam com ele e dizem que decepou muitas cabeças depois de Tangendopoli. A corrupção então era o mesmo crime hoje, com a diferença de que ele era o acusado. Agora, há quem se lembre de sua inclinação particular para gastar enquanto paga com o cartão de crédito union gold que lhe foi atribuído. No início de 2000, foi usado casualmente durante uma visita a Xangai, e o sindicato nacional rompeu relações com a China.

Dinheiro

“Pode-se dizer que ele era generoso”, lembram os ex-colegas, “e era claro que gostava de gastar”. Viajar era sua paixão. Em janeiro passado, Antonio Panzeri decidiu sair de férias para relaxar. O destino era o Marrocos, justamente o país (junto com o Catar) onde teria recebido dinheiro e presentes. Ele conversa com a esposa, explicando que “teria usado ‘outra solução’ e debitado uma conta na Bélgica por 10.000 euros” pelo dinheiro, sem saber que foi interceptado pelo procurador federal em Bruxelas. Há sempre um sistema, e o ex-deputado nem sequer tem problemas de tesouraria, diz, depois de agentes terem invadido a sua casa e apreendido 500 mil euros em dinheiro.

Um camarada está atordoado por batalhas políticas. “Ele é como o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde para mim. Aparentemente, ele levava uma vida normal, certamente gostava de sair por aí em seus recados, mas todos os anos ele se hospedava na mesma pensão em Rimini. Ele lutou por questões sociais, por questões de esquerda. Tive a chance de descobrir essas coisas. Dúvidas, talvez ele tenha um cálculo cínico. Quando fez uma conferência em Doha em 2019, elogiou: “O Catar – disse ao Gulf Times – está no caminho certo por reformas, que podem ser consideradas uma referência para os direitos humanos”. A paixão também parece ser uma marca da família. Sua filha, Silvia Panzeri, advogada que está em prisão domiciliar como a mãe, Maria Dolores Colleoni, se apresenta nas redes sociais como: “O eterno sonhador. Gosto de viajar, descobrir e fotografar». E com selfies. Sylvia fica à beira da piscina em Miami, Montreal, suas pegadas na praia branca. Ele substitui as fotos por uma dedicatória à luta contra a violência de gênero e pelos direitos das mulheres, mas o Catar também é um destino incontornável para ele: no dia 27 de novembro ele voa para Doha e publica uma foto do belo Souk Waqib.

Ong empalideceu

Tudo foi rapidamente retirado das redes sociais, a participação da ONG Fight Impunity, liderada por Panzeri, foi branqueada pelos organizadores da conferência internacional sobre os processos mundiais de paz, marcada para hoje e amanhã em Veneza, neste evento o vice-presidente da No Senado, o presidente da FdI, Rafael Speranson, apresentará uma questão parlamentar. A ONG também foi revistada pela polícia e os cooperados ficaram desesperados. Gianfranco Dell’Alba, que deu um depoimento para a associação em 2021: “Li a notícia e caí da pereira. Sem aviso, zero, talvez inocente. Acredita-se nisso.”