Acidente na State Road 96 em Modugno, um menino e duas meninas morrem: nomes das vítimas

Na noite de domingo, 11 de dezembro, três jovens (um menino e duas meninas) de 21, 19 e 25 anos morreram em um acidente estranho. 96 na State Road perto de Modugno. Um carro Mini Cooper no qual os três eram passageiros e um ônibus turístico dirigido por um homem de 65 anos foram atingidos pelo terrível impacto. A causa da colisão está a ser apurada, terá acontecido, apurou-se, perto de uma zona de serviço, e o autocarro estava a afastar-se, segundo o que se apurou até ao momento.

Quem são as vítimas?

O terrível acidente matou Michelle Treta, de 21 anos, moradora de Torito, que morreu instantaneamente, Sara Grimaldi, de 19 anos, moradora de Palo del Col, e Elisa Bunsante, 25, de Mola. inicialmente socorrido e levado ao hospital em estado crítico, morreu na hora seguinte. Um quarto rapaz ficou gravemente ferido e ainda está sob investigação, enquanto o motorista do carro, um homem de 29 anos, não teve ferimentos graves.

Três comunidades de luto

“Hoje é um dia triste para Torito, muito triste – escreve o prefeito, Pasquale Regina, em sua página no Fb – minha proximidade com as famílias envolvidas e a administração municipal”. O prefeito de Torito também anunciou um dia de luto pela cidade em 14 de dezembro, dia do funeral de Michael. Nicola Bonaccia, prefeito da cidade de Modugno, subúrbio onde ocorreu o acidente, para enviar um pensamento às vítimas e suas famílias: “Três jovens morreram tragicamente em outro grave acidente de trânsito nos subúrbios de nossa cidade. Notícia chocante , deixa você sem palavras. Sentidas condolências e condolências de toda a comunidade aos seus familiares, amigos e conhecidos. .” “O ocorrido afeta toda a comunidade, estou profundamente triste e chocado. Nos apegamos fortemente à família, amigos e conhecidos”, esta é a mensagem do prefeito de Mola, Giuseppe Colonna. Cartoglio também foi revelado por Tommaso Amendolara, prefeito de Palo del Colle.

Investigação de acidentes

Além do 118 e dos bombeiros, os Carabinieri intervieram no local do trágico acidente. Segundo a reconstituição inicial, após o impacto com o ônibus, o carro foi parar primeiro contra o canteiro central e depois contra o muro que delimita a via à direita. Pistas potencialmente úteis para reconstruir o que aconteceu podem vir de imagens do sistema de vigilância de um posto de gasolina próximo. Neste momento, o promotor público de Barry abriu um processo de homicídio culposo contra pessoas não identificadas, segundo a ANSA, e nas próximas horas os investigadores apresentarão os resultados preliminares das investigações realizadas, incluindo testes de alcoolismo nos motoristas. Em dois veículos.

Última atualização em 20.05