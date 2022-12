Roma-Casa Bia 1-0 (34′ El Shaarawy): Fim de jogo, vitória dos Giallorossi. Lorenzo Pellegrini lesionado – ao vivo

No segundo amigável da despromoção de Portugal, Roma volta a vencer: jogo frente ao Casa Bia termina 1-0

A Roma certamente não é a mais sábia ainda e vê uma segunda vitória em um amistoso para afastar os portugueses. O gol de El Shaarawy foi suficiente para o giallorossi, que aos 34 minutos recebeu um lançamento profundo de Matic, centrou e chutou rasteiro com o pé direito para encontrar o gol inaugural. O golo de Faraó foi um dos poucos destaques da noite em Portugal, onde Lorenzo Pellegrini também se recupera de uma concussão na tíbia. O capitão foi substituído à passagem da meia hora e até aí era um dos melhores em campo.

onde ver

Roma-Caza Pia é visível ao vivo e Exclusivamente no DAZN: Os assinantes podem assistir ao desafio baixando o aplicativo da plataforma em sua smart TV.

Formulários oficiais

Roma (3-4-2-1): abaixamento; Mancini (46′ Cumbulla), Smalling, Ibanez; Selig; Kristand, Bowe, Zalewski (65′ Spinazzola); Pellegrini (32′ Matic), El Shaarawy (65′ Abraham); Zaniolo.

Santa Casa (5-3-2): Joa Victor, Joa Nunes, Fernandez, Zolotic, Lucas Soares, Lelo, Neto, Tyra, Romário Barro, Diogo Pinto, Rafael.

Viver

92′ – Fim da partida: Roma vence o segundo amistoso da retirada portuguesa.

90′ – Smalling também tem problemas, mas Central consegue fechar a disputa

80′ – Roma mantém o domínio da partida a dez minutos do fim

65′ – Dupla substituição em Roma: entram Tommy Abraham e Leonardo Spinazzola, entram Stefan El Shaarawy e Nicola Zalewski.

62′ – Lucas Soares abre espaço para finalizar de cima da área, mas Svilar se joga no chão e faz defesa confiante.

51′ – Roger Ibanez quase dobra de cabeça. A bola parada de Zaniolo pela direita é excelente e o brasileiro chuta bem, mas a bola sai ao lado após bater na trave mais distante.

46′ – Início do segundo tempo de jogo: Uma mudança em Roma, Marash Cumbulla e Gianluca Mancini fora

45′ – Terminada a primeira parte do jogo em Portugal: os Giallorossi lideram por um golo.

A primeira parte termina em Albufeira. Graças ao golo de El Shaarawy aos 34′ 👏#RomaCasaPia 1-0 pic.twitter.com/Vo4ILxZ6Ui – AS Roma (@OfficialASRoma) 19 de dezembro de 2022

34′ – Golo da Roma! El Shaarawi Encontre o gol de abertura amarelo e vermelho com um pé direito rasteiro no poste mais distante, não deixando nenhum caminho para Victor. O 92 recolhe bola profunda, escapa a Fernandes e marca

32′ – Lorenzo Pellegrini recupera mais uma bola no meio de campo, mas é obrigado a parar devido a lesão: pede reserva, Matic entra em seu lugar.

19′ – Niccolò Saniolo também tenta se tornar perigoso, mas seu chute de pé esquerdo da lateral é presa fácil para João Victor.

18′ – Que oportunidade para El Shaarawy! O camisa 92 recebe bola de Pellegrini em direção ao gol, mas chuta alto após escorregar da entrada da pequena área.

10′ – Gol anulado por Roger Ibanez. O zagueiro brasileiro foi capaz de cruzar para o fundo da rede após um beijo do capitão Pellegrini, mas sua posição era errática na hora da cobrança de falta do número 7.

7′ – Romário Barro acerta a trave com pé esquerdo não tão potente, mas certeiro, à esquerda de Mile Zviler. No entanto, o goleiro Giallorossi parecia estar no caminho certo

5′- A interessante abertura exterior de El Shaarawi Rumo a Zalevsky Quem aponta para o homem, mas deixa uma cruz curva que se arrasta atrás

1′ – O diretor de jogo dá pontapé de saída: começa o segundo amigável deste retiro português da Roma!