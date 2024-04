Nova Motorsport adquire a portuguesa Comac

Aí vem a resposta à pergunta (retórica) que fizemos no título do artigo:Goodyear vende licença da Avon Motorsport para Nova A indústria transformadora está a mudar-se para Portugal?”Sim, a produção está realmente se mudando para Palmeira, Portugal, onde a Camac, a empresa que adquiriu a Nova Motorsport (Nova não é acidentalmente pronunciada como 'Avon'), tem capacidade para produzir mais de 500.000 pneus por ano. Graças a esta atividade, a Nova Motorsport pretende “Facilitando a reindustrialização da linha de produtos Avon Motorsport”.

“Este movimento estratégico alimenta ainda mais o nosso desejo de nos tornarmos um nome líder na indústria global de pneus para desportos motorizados. – A empresa diz – Expandir a nossa capacidade e cobertura, consolidando ainda mais o nosso papel exclusivo como fornecedor global da maioria dos produtos Avon Motorsport.

Resta agora saber se a produção será totalmente transferida do Reino Unido para Portugal.

A Camac é uma empresa fundada em 1967, localizada em Santo Tirso, quarenta quilómetros a norte do Porto, sendo atualmente o único fabricante português de pneus. Os proprietários são Jorge Barros Rodriguez e Fernando Barros Rodriguez. Em seu site, a Camac afirma que pode produzir pneus de até 20 polegadas de diâmetro, que exporta para mais de 50 países, importante conhecimento no mundo do automobilismo, e opera com a marca Camac Racing.

