Todas as áreas serão afetadas por mau tempo, chuva e neve nas próximas horas

Chuva e neve nas próximas horas

O tempo está piorando! Muitas partes da Itália estarão envolvidas em uma fase de mau tempo, o que resultará em muita chuva e alguma neve nas montanhas.

situação

Um pequeno mas insidioso vórtice ciclónico proveniente da costa francesa dirige-se em direcção à Sardenha, conduzindo uma frente caótica que comprometerá o quadro meteorológico durante todo o dia de quarta-feira em partes do norte e partes do centro.

próxima hora

As chuvas generalizadas, incluindo trovoadas, já afetarão a maior parte das regiões do norte pela manhã, especialmente a Lombardia, Emilia Romagna e grande parte do Veneto. No entanto, o quadro meteorológico permanecerá instável no norte durante a maior parte do dia. queda de neve No alto, perto das montanhas alpinas ao norte 700/800 metros. No entanto, entre a tarde e a noite, o quadro meteorológico dará sinais de melhoria a partir precisamente das regiões alpinas. Por outro lado, o tempo será mais estável nas regiões centro e sul, exceto na região do Tirreno, onde poderão ocorrer alguns aguaceiros isolados devido às nuvens altas durante o dia.

Temperaturas

A passagem de uma frente instável e com carga de mau tempo contribuirá para uma clara redução da temperatura nas regiões Norte, que poderá descer vários graus, enquanto a queda de temperatura nas regiões Centro e Sul será certamente menor.

Alerta meteorológico da Defesa Civil

Com base nas estimativas disponíveis, o Departamento de Defesa Civil Em acordo com os territórios em causa, os responsáveis ​​pela implementação dos sistemas de defesa civil nos territórios em causa, Um alerta de mau tempo foi emitido. Os eventos meteorológicos que afectam diferentes partes do país podem determinar criticidades hidrológicas e hidráulicas reportadas no Resumo Nacional, nos Boletins Nacionais de Criticalidade e de Alerta. Site do departamento.

A previsão é que o anúncio seja feito até o meio-dia Terça-feira, 9 de abril Chuvas fortes, incluindo aguaceiros ou trovoadas na Lombardia, Veneto e Trentino. Os eventos serão juntos Chuvas fortes, cortes de energia, possível granizo e ventos fortes. Com base em eventos previstos e em andamento, é avaliado para o dia Aviso amarelo para quarta-feira, 10 de abril, Trentino-Alto Adige, Úmbria e partes da Lombardia, Veneto e Abruzzo.