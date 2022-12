Temperatura, algo inesperado vai acontecer, apenas para as férias de Natal; Atualizações » ILMETEO.it

Tempo: Temperatura, algo inesperado vai acontecer, apenas para as férias de Natal; Atualizações

Temperaturas vão subir nos próximos diasAlgo inesperado acontece durante as férias de Natal.

Um amplo campo anticiclônico está se espalhando das terras quentes do Norte da África para a Europa Oriental, o que fará sua influência ser sentida também em nosso país. Estão assim reunidos todos os pré-requisitos para usufruir de uma pausa termal, porventura longa, caracterizada por um ambiente pouco propício ao inverno.

Vamos ver como os termômetros se comportam na Itália nos próximos dias.

Se excluirmos o vale do Pó entre neve e nuvens baixas, o clima geral das fases anticiclônicas do inverno é frio. relevos do norte E acima de tudo Centro–Sul A chegada do tempo quente será acompanhada por correntes moderadas do Norte de África.

Vamos, Le temperatura são destinados Policial Dia após dia, o clima desse período se acomoda em valores cada vez mais distantes da média.

Mas cuidado, a fase amena da Itália chegará quando você menos esperar, Isso significa abaixo Natal Quando há colunas de mercúrio em muitas áreas Eles também vão subir 6/8°C acima da média do período.

A confirmação da temperatura máxima esperada para o dia vem do gráfico abaixo Natal: Preste atenção especial às áreas coloridas Vermelho afetando ambas as grandes ilhas; Valores até são esperados aqui 20/22°C. Também em setores caracterizados por um clima mais temperadoLaranja, com picos próximos 16/18°C. Apenas em áreas Verde o temperatura À medida que fica mais frio, especialmente no noroeste, as colunas de mercúrio lutam para subir além do limiar. 4/5°C. As temperaturas mais altas são esperadas no dia de Natal

Nessas áreas, portanto, estão presentes todas as condições para a formação de um clássico. inversão térmicaUma ocorrência frequente no inverno: le a névoa E isto Nuvens baixas Eles nublam o céu em áreas baixas, onde o ar frio e pesado está próximo às camadas mais baixas da atmosfera, mantendo um clima muito severo. Por outro lado, do meio da montanha para cima, quantidades moderadas de luz solar e ventilação moderada levam a temperaturas progressivamente mais quentes. Resumindo, geralmente ocorre o oposto (à medida que a altitude aumenta, a temperatura geralmente diminui).