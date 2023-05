“Como está Jéssica?” Ele também queria matar seu filhinho

São sete e meia da manhã de domingo. padeiro albanês Massagem de TalentosO homem de 45 anos esfaqueou seu vizinho 21 vezes em Torremaggiore. Massimo de Santis, ele fere sua filha Gesica, de dezesseis anos, com uma dúzia de golpes, e fere sua esposa Defta, que salva apenas porque a mulher atua como um escudo para protegê-la, sentada na frente do advogado e parecendo calma. Uma segunda tentativa às cinco e meia da tarde, desta vez diz tudo. Segundo ele, fervia dentro dele a ponto de cegá-lo: “Não via mais nada, o diabo estava no meu cérebro”.

Bater papo

como malaioDefinido por todos como um pai amoroso e trabalhador exemplar, Ele pegou uma faca da cozinha e o matou. “Minha esposa admitiu que já teve um caso com Massimo. Ele me pediu desculpas, mas eu queria me separar. No sábado à noite estávamos na cama e ela estava conversando com alguém. Percebi que ela estava trocando mensagens com Massimo. Eu não vi mais. Desci o corredor do prédio e fui até o bar. “Fechei e esperei o Massimo chegar em casa. Quando o vi no corredor, me aproximei dele e o matei”, conta em os minutos. Então ele volta para seu apartamento e termina o serviço: ele esfaqueia sua esposaUm menino de cinco anos não foi o único que foi morto quando sua filha tentou se defender. Aterrorizado, ele se esconde atrás do sofá, onde seus tios o encontram, e entra primeiro no apartamento. Ele agora é confiado a eles. O advogado Michele Maiellaro, que defende seu colega Giacomo Lattanzio Malaj, conhece Baker há muitos anos: «Ele me procurou para questões administrativas. Ele vinha ao ateliê com a mulher e a Gesica, sempre me pareceu um homem gentil, trabalhava no fogão à noite, não entendia o que ele fazia». Primeiro perguntou ao advogado: “Como vai a Gesica? Bem?”. Ele também fez a mesma pergunta ao Magistrado que o interrogou.

Vídeo

Os defensores falam de “um forte vínculo entre o agressor confesso e seus filhos”, mas de acordo com os investigadores O homem também pode ter querido matar a criança. Isso é o que emerge do vídeo horrível que o homem filmou enquanto estava perto dos cadáveres e depois o compartilhou no WhatsApp para alguns amigos. Uma vertiginosa gama de invenções e reivindicações, mas também a assinatura de um duplo crime e o desejo de não deixar ninguém vivo. “Veja, eu mesmo o matei. Chega, agora você vai descansar o dia todo. Eu matei todos os três”, ele se irrita em albanês. “Eu já perdoei minha esposa uma vez, e ela é a segunda. Minha esposa assistiu enquanto eu estava trabalhando. Cortei-o, matei os três, e a minha filha, olha aqui», continua. Ele enquadra Tefta, uma mulher ferida gemendo enquanto ela se arrasta ao lado do corpo de Gesica, insulta-a e grita: “Onde está o bebê? Ainda não terminei, ninguém vem, nem mesmo a polícia.” Malaj viveu na Itália por vinte anos, casou-se com Tefta em 2006, e os dois filhos nasceram na Itália. Ele trabalhava à noite. “Ele chegava todas as noites às onze e saía às sete da manhã. Foi muito preciso. Nunca se cansa», afirma o proprietário da padaria “Ladartara” de Torremaggiore, que o contratou em dezembro. “Quando o turno acabou, ele foi embora até que tudo acabou.” Entre ele e Tefta, relatam os vizinhos, nunca houve brigas particularmente acaloradas, embora a infelicidade esteja fermentando há algum tempo. Eventualmente, tudo desmoronou.

discriminação

Segundo o relato de Baker, nos dias que antecederam o duplo assassinato, quando marido e mulher se confrontavam, o tema era sempre a infidelidade de Tefta. Dowland explica ao promotor: “Eu o encontrei várias vezes no terceiro andar do prédio onde De Santis morava.” Eles discutem novamente no domingo, e Malaj encerra a discussão anunciando que quer se separar. Mas sua esposa o convence a ficar em casa. Eles vão para a cama e ela novamente, segundo o depoimento de Baker, “começa a conversar com alguém, fico desconfiado, olho o telefone e descubro que é o Massimo”. É neste momento que Malaj começa a “ver tudo preto” e pouco tempo depois sai de casa e espera que de Santis volte do bar. Por volta das duas horas, o homem coloca a chave na porta e Baker se lança sobre ele e o esfaqueia até a morte. Dowland então foi para casa, agrediu sua esposa e matou sua filha. Tefta, o último boletim médico, está em prognóstico confidencial, mas não corre risco de vida, e em breve será ouvido pelo Ministério Público, o marido está na prisão de Foggia acusado de duplo homicídio e ferir a esposa. “A audiência para confirmar a detenção ainda não está marcada. Temos de avaliar tudo, até o pedido de laudo psiquiátrico”, esperam seus advogados.