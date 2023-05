Milan-Inter Giroud x Lautaro na vingança das Finais Mundiais é a primeira página

Rafael Leo e Romelu Lukaku não estão em campo desde o início? O internacional português está em dúvida depois de ter contraído um problema muscular na estreia de sábado contra a Lazio, enquanto o belga está na segunda mão com Dzeko. como, Oliver Giroud e Lautaro Martinez certamente estarão no ataque do Milan e da Inter antes da partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões na noite de quarta-feira em San Siro.

GIROUD – O bis contra a Inter ainda está na mira dos rossoneriMarcado pelo centroavante francês, foi decisivo para ser costurado scudetto Da camisa dos Primos do ano passado. Depois Giroud está de volta (de novo). Vitórias consecutivas em mais um derby do campeonato, vencendo na primeira rodada nesta temporada.

Touro – Em vez disso, ficou decidido que Lautaro (com a braçadeira de capitão), autor do sétimo gol contra o Milan, voltaria com uma chifrada., seu sacrifício preferido (só contra o Cagliari marcou mais um gol). Também perfurado Ganhou a Supercopa da Arábia Saudita. Um derby “dominador” que “ainda arde” para Giroud, que revelou um passado no mercado de transferências. De fato, em 2020, Olivier estava prestes a trocar o Chelsea pelo Inter quando Antonio Conte estava no banco dos Nerazzurri. Mas então a transferência não deu certo e ele se mudou para o Milan no mês passado, depois de um ano Ele renovou seu contrato para a próxima temporada até junho de 2024, quando completará 38 anos. Lautaro, nascido em 1997, é 9 anos mais novo e tem contrato com o Inter até 2026. Ele quer ficar no Milan como Giroud.A França estará sonhando com a vingança depois de perder para a Argentina no Catar na final mundial da Liga dos Campeões.