Nas próximas horas, vamos ver quais áreas serão atingidas pela chuva e neve em breve

Chuva e neve voltarão nas próximas horas

O tempo está a piorar devido a uma tempestade no Atlântico que trará chuva e até neve a grande parte do nosso país nas próximas horas..

Perturbação impulsionada pelas correntes do sul, al Norte O clima piora gradativamente com chuvas frequentes e moderadamente intensas. Chuvas esparsas, às vezes fortes, são esperadas em todo o país Ligúria Leste, ao mesmo tempo Neve Desce amplamente através dos Alpes e pode inicialmente atingir montanhas baixas na Lombardia, Piemonte e Alto Vêneto.

Mesmo na maioria dos casos Centro O dia será caracterizado por uma deterioração progressiva do tempo, especialmente acima Toscana, Úmbria E Lácio O norte da Toscana está enfrentando chuvas fortes e generalizadas. Esperamos neve nos Apeninos, embora mais acima aqui. Nuvens irregulares afetarão os setores do Adriático e da Sardenha.

para SulNo fim, Apesar do fortalecimento do vento Siroco, a perturbação afetará apenas alguns setores. O quadro climático geralmente é caracterizado por um ambiente seco, mas o céu costuma estar nublado ou nublado. Espera-se apenas alguma chuva neste dia Campânia E dentro BasílicaEm algumas seções localmente Apúlia.

O Temperaturas Irão diminuir ligeiramente no norte, enquanto os ventos fracos dos quadrantes sudoeste provocarão um aumento generalizado no resto do país, especialmente no sul.