Veja como foram os dois primeiros anos de consoles – Nerd4.life

Comparar gráfico com exclusivo Entre Os primeiros dois anos em mim PS5 E a PS4, com a pontuação média informada para cada título para dar uma ideia de sua qualidade. Bem, parece que o novo console da Sony teve uma aparência mais brilhante.

Se de fato os primeiros dois anos PlayStation 5 Pude recorrer a produtos como Demon’s Souls, que definiu uma obra-prima através de sons críticos, mas também vários Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal e Gran Turismo 7, em Playstation 4 O início não foi tranquilo.

O antigo carro-chefe da casa japonesa viu a chegada do grande Bloodborne, mas fora isso, os resultados falam por um Muito menos variedade: excelentes Resoguns, inFAMOUS: Second Son, mas também os menos bem sucedidos The Order: 1886, Killzone: Shadow Fall e Knack.

Isso não é tudo: temos que ter em mente que até o final do ano, também veremos dois outros jogos first party em grande profundidade no PS5, The Last of Us Part 1, lançado em 2 de setembro, e God of War : Ragnarok, saindo. No dia 9 de novembro.

Muito provavelmente, os dois produtos em questão aumentarão a média, indicando neste momento uma situação difícil de comparar, comprovando o quão bem a Sony trabalhou nos últimos anos para melhorar sua oferta de software.