O novo pneu projetado especificamente para o poder insano do SUV Aston Martin DBX707

O novo Aston Martin DBX707 é, em todos os aspectos, o SUV de luxo da empresa britânica mais poderosa do mundo. Juntamente com alto desempenho, manuseio e conforto, este SUV é equipado com pneus projetados especificamente para medir. O novo pneu Pirelli P Zero foi projetado especificamente para o poder insano do SUV Aston Martin DBX707.

A colaboração entre as duas empresas automobilísticas históricas Aston Martin e Pirelli cresceu ao longo dos anos. Com a entrada do novo SUV de luxo em cena, a gama de carros da Aston Martin se expande com pneus Pirelli que, até o momento, incluem modelos DBX, DBS e DBS, além do modelo Vantage.

Pirelli P Zero: Um pneu projetado especificamente para o novo Aston Martin DBX707

A potência do novo SUV Aston Martin DBX707 traduz-se em 707 cv e 900 Nm de torque produzido por Motor V8. O novo hardware foi projetado para amplificar o alto desempenho Pneus P Zero detalhados da Pirelli, bem como pneus de 22″ desenvolvidos para o DBX.

O IP Zero foi construído 285/35R23 para o eixo dianteiro e 325/30R23 para o eixo traseiro. O composto da banda de rodagem é derivado dos pneus usados ​​nos carros de turismo domésticos ingleses, que melhoram o desempenho dos veículos com tração nas quatro rodas, aos quais são adicionados Mais rigidez na lateral Possibilitado pela geometria única das camadas que compõem a estrutura de borracha. Direção melhorada e maior velocidade nas curvas Graças ao ajuste de alta retração.

Uma solução que deve ser explorada durante todo o ano para qualquer condição de estrada (molhada, com neve, seca) oferecida pela Pneus Scorpion Zero para todas as estações Em dois tamanhos convenientes e marcados com o inevitável “A8A” marcando os pneus específicos do Aston Martin DBX.

Pirelli P Zero: Tecnologia PNCS

Os pneus P Zero combinam alto desempenho com máximo conforto.

EU quadros silenciososdotado de PNCS. Tecnologia (Sistema de cancelamento de ruído Pirelli) está na frente, o que reduz o ruído do rolamento dos pneus. Esta tecnologia utiliza um material absorvente de som colocado na superfície interna da borracha que é capaz de amortecer as vibrações, reduzindo assim o ruído.

Made in Italy Pneus Pirelli P Zero com tecnologia MIRS

Os pneus personalizados para o Aston Martin DBX707 são produzidos em A fábrica da Pirelli em Settimo, TorineseÀs portas de Turim.

Para produzir esses pneus de alto desempenho, um robô mer (Sistema de Robô Integrado Modular) com a mais recente tecnologia utilizada para produzir pneus de estrada de alto desempenho.