Baldur’s Gate 3 é um dos mais de 100 jogos de RPG lançados para PC em 2023

quantos RPG Eles foram lançados este ano no PC? Quem fez os cálculos foi o historiador de videogames Felipe Pepe, especialista no gênero, que contou mais de cem. Então não é só isso Portão de Baldur 3mas dezenas de outros títulos, alguns excelentes, mas quase desconhecidos, como Long Gone Days de This I Dreamed e Volcano Princess de Egg Hatcher.

Vale ressaltar que Pepe também incluiu títulos híbridos como Lies of P e Lords of the Fallen entre seus RPGs, mas a lista ainda dá uma boa ideia do quão popular esse gênero é na plataforma, então pegamos o oportunidade de nos perguntarmos como poderíamos destacar alguns títulos interessantes, como os mencionados anteriormente, dada a sua quantidade.