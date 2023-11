Quem vende mais entre Audi e BMW? Este é quem vence a batalha entre os alemães

A Audi, parte do Grupo Volkswagen, está entre as marcas mais poderosas do planeta. A BMW conseguiu faturar mais que a casa dos quatro anéis.

Tanto a BMW quanto a Audi colocaram grande ênfase na tecnologia elétrica. Por um lado, a empresa bávara aproveitou esta tendência, optando por lançar uma nova tendência de construção que não teve sucesso. A Volkswagen, que testei, também tem a mesma opinião Revolucionar a sua tabela de preços com uma série de veículos disponíveis que, pelo menos nas nossas latitudes, se revelaram um fracasso total.

Se os veículos elétricos não tiverem as características típicas dos carros populares, O grupo sediado em Wolfsburg certamente mudou a sua perspectiva. Ao mesmo tempo, o objectivo era fornecer aos alemães carros económicos e fiáveis, de acordo com os desejos de Hitler. Os carros Volkswagen permaneceram fortes em termos de construção, mas não são mais acessíveis na faixa intermediária.

Como resultado, a Audi, que sempre teve como alvo o segmento de clientes de alto padrão, viu-se obrigada a pisar no acelerador com mais força à medida que novos carros eram disponibilizados. Muitos deles foram apresentados e ficaram convencidos pelo seu design e desempenho. Mas depois do boom inicial, surgiram várias questões. Os líderes podem ter acelerado demasiado a transição, e mesmo num país poderoso como a Alemanha, sem recompensas económicas, O mercado de carros elétricos chegou a um beco sem saída.

BMW vs Audi, quem vende mais?

A BMW é um dos carros mais desejados pelos jovens mas também pelos menos jovens. É uma questão de estilo, mas acima de tudo é uma questão de desempenho emocionante. A marca tem uma gama muito vasta e apostou decisivamente nos SUVs. A Audi, apesar de oferecer carros de rodas altas em sua linha, O seu objetivo é avançar, por enquanto, em outros setores que não os SUVs. Do ponto de vista desportivo, ambas as marcas são intimidantes. Dê uma olhada no recorde do R8 na Alemanha.

Apesar de todos os problemas dos últimos anos, LBMW colocou o estoque nisso Tornou-se superior à Mercedes em vendas globais, a marca de luxo alemã nº 1. Em 2022, a empresa bávara vendeu 2.213.795 carros, um aumento de 9,1% em relação ao ano anterior, enquanto Quattro Agnelli parou em 2.054.962 unidades, registrando uma alta de 5%. diminuir. Em comparação com o ano anterior. Nas nossas latitudes, a Audi é a marca mais vendida com 55.719 carros entregues, a BMW fica em segundo lugar com 51.276 carros vendidos em comparação com 47.325 carros da Mercedes. Pequena vingança local.