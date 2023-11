Comece o Natal do Lidl com o presente perfeito para os mais pequenos: sucesso garantido

Loja de madeira Lidl

Esta é uma versão miniatura de uma loja Lidl, feita em MDF, compensado, pinho e acessórios de plástico. Inclui luz operada por bateria e efeitos sonoros; as baterias estão incluídas na compra.

Ajuda a estimular a criatividade das crianças e entre os seus acessórios destacam-se: leitor de cartões, cartão, dinheiro (10 notas e 5 moedas), secretária, tapete rolante, separador de produtos, expositor, caixa registadora, letreiro tela de informações, uma etiqueta, um saco de papel e um pedaço de giz.

Suas dimensões são as seguintes: comprimento é de 75 cm, largura de 101 cm e profundidade de 32 cm, além de peso de 9,85 kg.

O seu preço foi de 19,99 euros, abaixo dos 29,99 euros.

Loja de madeira Lidl

Mercearia de mesa

Você também tem à sua disposição este modelo de loja projetado para ser colocado sobre uma mesa, que é feito de compensado, chima e poliéster, tem dimensões de 47,5 x 31 x 45,7 cm e pesa 2,8 kg. É um jogo que ajuda a desenvolver a criatividade e a capacidade de desempenhar papéis no dia a dia.

É da marca Playtive e é recomendado para crianças a partir de 3 anos; Observe também que contém os seguintes acessórios: uma balança, 2 cenouras, 2 bananas, 2 maçãs, uma caixa e um pedaço de giz.

É branco com detalhes em verde, preto e amarelo e é vendido com garantia de 3 anos.

Custa 24,99 euros, após desconto de 29,99 euros.

Mercearia de mesa

Jogo de caixa registradora

Este é um brinquedo que permite às crianças desenvolver a criatividade, assumir papéis e estimular o valor dos objetos. Feito com madeira de origem sustentável, possui certificação FSC e é recomendado para crianças a partir de 3 anos. Mede 22,5 x 27 x 6,3 cm e pesa 795 gramas.

Inclui 24 acessórios de jogo, incluindo balança, cesta e alimentos como banana, pimentão, peixe, cenoura, queijo, frango, etc.

O seu preço era de 9,99 euros.

Jogo de caixa registradora

Carrinho de compras com acessórios Bayer

Também está disponível este prático carrinho de compras, perfeito para complementar outros jogos. Inclui um carrinho de compras de duas rodas e 60 caixas de comida, além de um assento dobrável para colocar bonecas, uma alça macia ergonomicamente projetada e uma estrutura de metal resistente e durável.

Suas dimensões são 41 x 30 x 60 cm e seu peso é de 800 gramas. É feito de metal, nas cores amarelo, azul e vermelho e é recomendado para crianças a partir de dois anos.

O seu preço é de 27,99 euros, acima dos 49,99 euros.

Carrinho de compras com acessórios Bayer

Patinita Baleia Grande 205 Hodora

Com opções um pouco diferentes, você tem à sua disposição este skate dobrável feito em alumínio de alta resistência e equipado com rodas de alto ressalto, que suportam altas velocidades e impactos no solo em diversas manobras de patinação. Inclui alças de segurança ergonômicas e guarda-lamas.

Suporta uma carga útil máxima de 100kg, mede 880 x 370 x 1040mm e pesa 4,05kg. Está disponível em acabamento cromado e detalhes em amarelo fluorescente.

Costumava custar 89,99 euros e agora custa 63,99 euros.

Patinita Baleia Grande 205 Hodora

Carro de controle remoto com controle remoto cartronic

Para os entusiastas de carrinhos de brinquedo, existe esta versão elegante e luxuosa do esportivo com controle remoto, que funciona com 2 pilhas AA de 1,5 volts, e é feita em material ABS e TPR, além da unidade central que funciona com 3 x 1,5 pilhas AA incluídas na caixa.

Está disponível em 4 modelos: Corvette, Lamborghini, Bentley e Hummer, com dimensões equivalentes a 18,5 x 8,5 x 5,4 cm, 21 x 8,9 x 5,3 cm, 19,8 x 8 x 5,8 cm e 20 x 8,5 x 8 cm, respetivamente. .

O seu preço é de 11,99 euros, após um desconto de 19,99 euros.

Carro de controle remoto com controle remoto cartronic

Não deixe que o Natal te surpreenda, dê-lhe o tempo que merece porque é uma das épocas mais bonitas do ano que convida a família a participar e a festejar. Decore, desfrute da companhia dos seus entes queridos e claro comece a procurar o presente perfeito para os seus pequenos tesouros!