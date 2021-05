Stellaris: Análise de Nemesis do conteúdo DLC mais recente para esta ópera espacial

O Stellaris original foi publicado pela Paradox em maio de 2016. Nesses cinco anos, o jogo se expandiu, evoluiu e se aperfeiçoou, semelhante à saga espacial que você quer tentar contar. O Paradox Development Studio mudou gradualmente todos os aspectos do jogo, da economia ao gerenciamento planetário, passando pelo gerenciamento da frota espacial, até a revisão do sistema de expansão do universo. Claro, ainda há espaço para melhorias, mas neste ponto Stellaris: revisão de Nemesis Tentaremos contar como o estúdio sueco também tentou expandir o jogo final, talvez um dos aspectos menos coordenados do jogo.

De acordo com a tradição, uma atualização deste tipo vem com uma atualização gratuita importante (Stellaris 3.0 “Dick”O que adiciona novas opções e possibilidades para todos, que só podem prosperar graças a todas as expansões.

A estrutura modular típica do Paradox pode não satisfazer a todos, mas com apenas alguns euros por ano permite ter um jogo novo e interessante que está sempre e em constante evolução. Obviamente, toda vez que uma atualização desse tipo é lançada, você precisa renunciar à memorização antiga e aprender a jogar novamente para absorver todas as novidades, mas é um sacrifício que você pode estar disposto a fazer para jogar. Um dos melhores 4x de todos os tempos.