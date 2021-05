A troca é oferecida à Ilíada em maio de 2021. Tabela de preços que pode ser ativada

Ilíada mostra maio de 2021. Hoje, depois de 2 de maio de 2021. De acordo com a tradição, aqui no 4Fan.it estamos avaliando as ofertas da Ilíada que podem ser ativadas este mês. Para maior clareza, resumimos em uma planilha abaixo:

Vista da Ilíada Custo / mês Iliad Giga 100 € 9,99 / mês Iliad Giga 50 7,99 € / mês Iliad Giga 40 € 6,99 / mês Iliad Voss € 4,99 / mês

Como ativar o Iliad Giga 100. Lembramos que o Iliad Giga 100 é convenientemente ativado online, em poucos minutos, Diretamente no site da Ilíada neste link …

A oferta principal Iliad Giga 100 consiste em:

100 GB de dados para navegação

Minutos ilimitados

SMS ilimitado

Custa 9,99 € / mês

Iliad Giga 100 Conforme mencionado, é o preço principal sugerido no atual grupo de Ofertas da Ilíada. É o maior em termos de conectividade móvel. 100 GB é, na verdade, uma quantidade quase constante de dados. Portanto, é um tipo de sim também adequado para qualquer uso de tethering ou hotspot. Resumindo, para fazer o sim funcionar até na substituição do tradicional telefone fixo.

O Iliad Giga 100 dá acesso ao Iliad 5G. Uma certa probabilidade, não uma condição. Quem tiver um telefone adequado irá se conectar à potente rede 5G, e é claro que onde estiver disponível, outros continuarão a usar as tarifas de todos os outros aparelhos, mesmo os antigos, com 3G e 4G.

Ilíada consertada já em maio

Sempre foque em O celular oferece Ilíada Mas a maior publicidade aparentemente foi em torno da estréia fatídica de Iliad Fiber. O quarto lançador do celular vai pousar no fixo, o que já foi amplamente anunciado. No entanto, resta saber quando. Na verdade, já escrevemos Ilíada algumas vezes, ele definitivamente quer surpreender a todos com um efeito legal. Como já aconteceu com o celular. E a ideia de lançar no mesmo dia um celular pode não ser muito fantasiosa. Após 3 anos. Em suma, 29 de maio de 2021 seria a data da revolução das fibras? Por enquanto, é claro, estamos apenas brincando com algumas suposições. Conte-nos seu canal no nosso canal Telegram ou nos comentários abaixo.

