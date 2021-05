Empresas de classificação de cartões mortos – Nerd4.life

Empresas com as quais lidamos avaliar E classificação Cartas colecionáveis ​​de Pokémon Eles são literalmente Obstruído com pedidosTanto que as listas de espera dos clientes variam de seis a dez meses. Sim, acertei: atualmente, nos Estados Unidos, leva quase um ano para obter uma classificação de cards de Pokémon … e muito mais.

Uma empresa disse que recebe cerca de 500 mil cartões para serem avaliados por semana. A situação está tão cheia que aqueles que querem que outras cartas sejam avaliadas, como Magic, Yu-Gi-Oh ou quaisquer outras cartas, ainda precisam se alinhar.

É claro que há muito trabalho indo bem no setor também, já que a empresa começou a contratar US $ 2.500 como bônus inicial para novas contratações, de que precisa tão desesperadamente.

Parece ainda mais Mútuo Os cards Pokémon originais podem valer $ 40 se estiverem em excelentes condições, enquanto os cards avaliados podem ter até vinte vezes o seu valor se estiverem em excelentes condições.

Entre os efeitos colaterais do fenômeno, devido à sinalização e principalmente a usuários como Logan Paul, está o completo esgotamento das caixas de cartões, que estão praticamente indisponíveis nos Estados Unidos.