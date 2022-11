WhatsApp tem algo novo chegando para grupos

12























Qualquer pessoa que participe de diferentes conversas de Grupo do WhatsApp Ele sabe muito bem qual é o principal problema de fazer isso: você corre o risco de receber uma enxurrada de notificações em seu smartphone. Por isso, nem todos ficaram felizes quando o WhatsApp anunciou que havia trazido o maior número de participantes para o grupo 256 a 1024 membros: Bom dia tudo o suficiente para drenar a bateria. O WhatsApp sabe disso e parece já estar trabalhando no problema.

WhatsApp: grupos “estúpidos” com mais de 256 membros

A notícia foi interceptada pelo blog habitual WABetaInfo, especializado em versões beta de aplicativos do WhatsApp. Especificamente, neste caso, foi Versão de avaliação 2.22.23.9 para Android.

Participantes do WhatsApp Beta que baixaram esta versão, de fato, assim que a abrirem Bate-papo em grupo com mais de 256 membros Leia a nota:Este grupo tem mais de 256 participantes e é silenciado automaticamente para reduzir as notificaçõesSeguem duas teclas: a clássica tecla OK e outra para reativar as notificações.

Estamos claramente tendo um grande alívio, o que nos permite nos inscrever em grupos mais numerosos sem risco ser sobrecarregado por notificações sem ter que silenciá-las manualmente, o que ainda é possível com qualquer grupo, mesmo com menos de 256 membros.

Como silenciar um grupo do WhatsApp

silencioso As notificações de um grupo do WhatsApp são muito simples: basta entrar no chat, tocar no menu principal com os três pontinhos no canto superior direito e depois escolher “Desligar alertas“.

Seremos capazes de escolher entre o tempo oito horasE a semana ou Sempre Também poderemos escolher se você deseja ver (mas não ouvir) a notificação, ou não vê-la ou ouvi-la. Em qualquer caso , Continuaremos a ver o grupo E toda a atividade dela está na lista de bate-papo. Se nem queremos mais ver o grupo, mas não queremos sair dele, devemos Arquivar bate-papo em grupo.

Quando chegam novas notificações

Por fim, especificamos como de costume que quando se trata de notícias em aplicativo beta Do WhatsApp (e de todos os outros aplicativos beta), não se diz que a nova funcionalidade chegará necessariamente nem, pelo menos, que chegará em breve. WhatsApp faz isso o tempo todo experimentos Em seus aplicativos beta para Android e iOS, muitos dos quais caem no vazio ou desaparecem e reaparecem Após anos.

No entanto, neste caso também deve ser considerado que os grupos de 1024 membros fazem parte do maior projeto de Comunidade do WhatsAppE a Lançado oficialmente, mas ainda não na Itália.

Junte-se a uma comunidade do WhatsApp que inclui automaticamente O fato de participar pelo menos Um grupo muito grande, muitas vezes vários grupos ao mesmo tempo. Assim, notificações sendo ignoradas por padrão é algo muito consistente com este projeto.