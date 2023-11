GCam 9.1 traz a magia da Pixel Camera para (quase) todos os dispositivos Android.

Um mês atrás câmera do google Não é mais, mas foi renomeado câmera de pixels, uma forma de enfatizar a partir do nome que se trata de um software que só pode ser obtido no Google Pixels. Anteriormente, também se limitava a smartphones projetados em Mountain View, mas algoritmos que pareciam fazer mágica com os dados brutos provenientes dos sensores sempre atraíram os entusiastas com um smartphone sem conexão com a sede do Google, exceto Android.

Vimos algumas transferências da Câmera do Google, ou Câmera do Google para falantes de inglês, ao longo dos anos. Entre eles está o GCam, que quase todos os desenvolvedores envolvidos no projeto atualizaram ou atualizaram para a versão 9.1. Como atualização não é trivial, pois Ele está chegando a outros smartphones com Android 11, 12, 13 e 14Pixels “antigos” incluídos, muitos deles Recursos e funcionalidades que estrearam recentemente no Pixelcomo o Ultra HDR, que aumenta o contraste das imagens e deixa as cores mais vibrantes.