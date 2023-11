Este novo teclado que parece ter saído dos anos 80 está deixando todo mundo louco

Um teclado que parece ter saído diretamente dos anos 80 é popular online agora: todos os recursos e seus custos

Hoje, a maioria dos usuários leva consigo um laptop, e quem possui um desktop costuma fazê-lo com o objetivo de ter sempre um computador disponível. Um dispositivo capaz de garantir o máximo desempenho Nos jogos. Porém, naquela época, os computadores nasceram com finalidades mais realistas e cada componente era muito importante para garantir que funcionasse da melhor maneira possível. Obviamente, o principal componente para digitar palavras e números é o teclado.

Entre os mais famosos de todos os tempos É impossível não lembrar do IBM Model M lançado em 1984 Que introduziu interruptores mecânicos de “mola giratória”, conhecidos por seu feedback tátil e distinção. A Apple também contribuiu para o desenvolvimento deste setor com seu teclado estendido lançado em 1987 projetado para o sistema operacional Macintosh. Mesmo agora, ainda existem muitas pessoas fascinadas pelos teclados na década de 1980, e agora quem quiser pode Compre os produtos mais recentes da Lofree E é realmente único nesse sentido.

Teclado dos anos 80, Lofree Block 98 é único: recursos e preço

O Lofree Block 98 parece um teclado mecânico antigo Com um toque de modernidade graças à conectividade sem fio. Lofree tentou incluir todos os elementos clássicos no novo design do Block Keyboard, enriquecendo-o com conectividade Bluetooth, compatibilidade com vários sistemas operacionais e retroiluminação. Foi lançado com Desconto introdutório de 15% ou 20% Se adquirido com um mouse correspondente.

Este teclado mecânico sem fio também pode ser um excelente presente, especialmente quando nos aproximamos do Natal. O Block é um teclado de tamanho normal com teclas autolubrificantes “Full POM by TTC” para uma experiência de digitação excepcionalmente silenciosa em teclas projetadas para Oferece um efeito estético atemporal. As duas alças redondas estilo “rádio antigo” contrastam com a cor laranja “Hermès”. Um deles permite alternar o bloco entre conectividade Bluetooth e USB Type-C.

O Block pode funcionar com dispositivos Windows, Android, macOS ou iOS e custa US$ 169 ou US$ 228 quando comprado com o mouse. Todos os usuários italianos poderão fazê-lo Compre por cerca de 158 euros, excluindo custos de envio. No momento, este teclado não está incluído em sites de comércio eletrônico de terceiros e por isso só pode ser adquirido no site oficial da Lofree.