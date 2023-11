Xbox Game Pass: Jogos confirmados para a segunda quinzena de novembro por Billbil-kun

Vazador conhecido Com Bilbil Confirme quais jogos estão chegando Game Pass para a segunda quinzena de novembro de 2023. A lista inclui três jogos: Persona 5 Tactica, Rollerdrome e Dune Spice Wars.

Nós nos lembramos disso Persona 5 Tático e Rollerdrome Eles já foram confirmados e estarão disponíveis respectivamente nos dias 17 e 28 de novembro de 2023, no PC, console e nuvem.

A única surpresa é Guerras nas Dunas Já está na versão para PC no Game Pass, mas também chegará “em breve” no Xbox Game Pass para consoles e nuvem. Atualmente não se sabe se também será lançado no PlayStation.

Como sempre, lembramos que se trata de um vazamento, e não de uma informação oficial (em relação a Duna, claro), porém Com Bilbil Ele é uma fonte bem conhecida e nunca errou, então provavelmente também está certo nesta situação.