Chuva de ofertas, marca de smartphones comemora aniversário: todos os produtos imperdíveis

Por ocasião do seu aniversário, esta marca de smartphones lançou uma série de ofertas. Aqui estão os produtos a não perder

Se você está procurando um novo smartphone para comprar, agora é provavelmente o melhor momento. Com a aproximação da Black Friday e da Cyber ​​​​Monday, de facto, existe a possibilidade de usufruir de promoções únicas que lhe permitirão levar para casa o aparelho dos seus sonhos pagando significativamente menos que o preço de tabela. às vezes, Os descontos chegam e ultrapassam 50%.

Gostaríamos de destacar em particular uma marca de smartphones que, por ocasião do seu aniversário, decidiu apresentar uma enxurrada de ofertas aos seus clientes. Você terá a oportunidade de comprar alguns dos produtos mais populares da empresa a preços de fechamento nunca tão baixos. Aqui estão algumas ofertas que você não pode perder.

Ofertas da marca de smartphones: alguns produtos a não perder

Se você está procurando um novo smartphone para comprar, aconselhamos que se apresse. Na verdade, por ocasião do seu aniversário, esta famosa marca decidiu colocar à venda muitos produtos de alta e não tão alta qualidade a preços promocionais. Assim você pode aproveitar o que a tecnologia tem de melhor sem gastar uma fortuna e ficar sempre satisfeito.

Loja Oppo Na verdade, ele apagou duas velas e Oferecendo uma série de descontos exclusivos até 19 de novembro de 2023. Que será dividido de acordo com os dias individuais. Por exemplo, de 13 a 16 de novembro, cada compra dará direito ao dobro dos Pontos OPPO. Uma “moeda” especial que dá acesso a descontos mais exclusivos. Basta comprar determinados dispositivos e adicionar 2 euros para obter pacotes malucos.

Como por exemplo o OPPO Reno 10 e o OPPO Reno 10 Pro, que também lhe permitirão adquirir o OPPO Enco Free 2i ou Enco X Black por mais 2 euros. Esses fones de ouvido sem fio possuem recursos exclusivos para uma experiência que nunca foi tão envolvente antes. Porém, se estiver interessado no OPPO Find N2 Flip, por 2 euros pode adicionar o OPPO Pad Air e uma capa à sua escolha em colaboração com a Qeebo. No entanto, uma série de vendas flash começará de 17 a 19 de novembro Em alguns dos produtos selecionados da empresa. Se quiser conferir de perto o catálogo completo e todas as promoções disponíveis, basta entrar no site oficial.