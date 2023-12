A inteligência do Galaxy S24 entre reconhecimento de voz e SOS via satélite

Quanto mais próximo o lançamento de um novo produto chega, mais rumores fluem, uma dinâmica que os entusiastas conhecem muito bem. Isso não é exceção Série Galaxy S24Que segundo rumores poderá ser apresentado em cerca de um mês. Não poderia ser de outra forma, já que as atualizações da linha Galaxy S da Samsung estão entre as mais esperadas do setor. Ontem falou-se da meta em termos de envios que seriam definidos perto de Seul, hoje de algumas características do Galaxy S24 Ultra e quem sabe, até do S24+ e do S24 “básico”.

Insider Ahmed Qwaider está listado no X Mais dois recursos avançados Qual contará com o Galaxy S24 Ultra ou a possibilidade dele Circule algo na tela Para iniciar a pesquisa automaticamente e Reconhecimento de voz. Nenhum dos dois é completamente novo: por exemplo, escrevemos sobre o primeiro ontem por ocasião da disponibilização do Android 14 QPR2 beta 2, e o Google está trabalhando em uma função semelhante, enquanto o segundo é cada vez mais comum na era do artificial inteligência.

A fonte explica que conhecer os rumores sobre o Galaxy S24 Ultra poderá Reconheça até 10 sons diferentes Dos participantes de uma videochamada, para traduzir conversas para outro idioma, bem como o desejo de transcrever e Resuma-os Brevemente. Não há muita novidade, mas se o boato for bem fundamentado, ter essa possibilidade em um aparelho pequeno e de bolso como um smartphone sem dúvida terá impacto.