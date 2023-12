Dead by Daylight Gold Edition revelado: DLC será reorganizado, veja como e preços

Behavior Interactive anunciou o lançamento da “Gold Edition” de seu jogo Ele morreu em plena luz do dia Também foi revelado que A Uma nova maneira de comprar conteúdo adicionalOu através de pacotes DLC com desconto.

lá Morto na Luz do Dia Gold Edition Incluirá todos os três novos pacotes DLC, para que você obtenha todo o conteúdo não licenciado de uma só vez. Se adquiridos separadamente, os pacotes individuais custam apenas 20€ e incluem 4 DLCs. Os pacotes estão divididos da seguinte forma:

Pacote Crazy Darkness (Cortina, De Carne e Lama, Raça Despedaçada e Centelha de Loucura)

Velhas feridas (correntes de ódio, legados amaldiçoados, escuridão entre nós e morte dos fiéis)

Contos horríveis (Binding of Kin, All the Murder, Descent Beyond e The Witching Hour)

o lado negativo é que não será mais possível adquirir DLC individualmente, mas apenas em conjuntos de 4 peças em cada pacote, então é uma vantagem para quem quer comprar tudo, mas menos para quem se interessou por uma parte do Conteúdo . Você tem até 8 de janeiro de 2023 para fazer compras, antes de migrar para o novo sistema de indexação de conteúdo.

Isto também deve ser observado O pacote Maddening Darkness estará disponível apenas no PCjá que as versões para PlayStation e Xbox já trazem Of Flesh and Mud e Spark of Maddess, enquanto a versão Switch inclui todos os quatro DLCs.

Em qualquer caso, os personagens e figurinos serão individuais Pode ser adquirido na loja do jogo Morto em plena luz do dia. Quanto ao conteúdo de Curtain Call e Shattered Bloodline para PlayStation e Xbox, só será possível adquiri-lo como conteúdo individual na loja do jogo. Como o preço final é mais alto dessa forma, caso você tenha interesse, sugerimos que compre imediatamente, desde que esteja disponível como DLC individual.

Atualmente, existem descontos contínuos no conteúdo de Dead by Daylight em várias plataformas.