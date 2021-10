Uma tempestade solar está chegando: o que poderia acontecer

Se esta noite e nas próximas horas for GPS, recepção de celular ou interferência de rádio, não se preocupe, não se preocupe, não é um problema com nossos dispositivos: o erro estará em tempestade solar Em andamento que afetará grande parte do terreno.

fenômeno solar

Portanto, o Halloween é especial, mas com questões críticas para quem trabalha com tecnologia: se é verdade que as espetaculares luzes do norte podem ser observadas no hemisfério norte, então a tempestade geomagnetismo A ala está entre as mais fortes e é classificada como “classe G3”, como mencionei antes NASA O que disparou o alarme. “ É quase Halloween e todos querem saber: é verdade que ninguém consegue ouvir seus gritos no espaço? “ Eles tweetaram sarcasticamente. Na prática, como escrevemos em Giornale.it, será uma espécie de paráfrase do que aconteceu no início de outubro: o “brilho” observado na última quinta-feira na superfície do Sol foi causado pela mancha solar AR2887 na parte sul de nossa estrela . A 1.260 km / s, ele oscila a toda velocidade, produzindo uma vibração poderosa que afetou toda a superfície solar.

Isto é odespejo de “massa coronal”, ou seja, as enormes quantidades de matéria que são liberadas na atmosfera solar e causadas por explosões solares muito poderosas e de longa duração que então se espalham por toda parte produzindo os fenômenos que descrevemos no início. Na prática, o espaço está sendo invadido por toneladas de plasma, e as maiores e únicas consequências para nós são os problemas com a tecnologia.

Qual é a queda de energia esperada

A física do clima espacial avisa Tamitha SkovO que mostrou as regiões do planeta mais afetadas. “ Espere um apagão de rádio amador no lado diurno da Terra, particularmente nos EUA, Canadá, América do Sul, Europa Ocidental e África. Problemas de recepção de GPS até próximo do nascer do sol e do pôr do sol na próxima hora! , relatórios Profeta. Resumindo, as luzes do norte são visíveis mesmo em latitudes inferiores ao normal, mas problemas de recepção entre dispositivos eletrônicos e comunicações de rádio podem levar a apagões completos. No entanto, afirma o especialista, no que se refere à Itália, os problemas podem ser marginais: o Reino Unido e a Península Ibérica são os mais afetados. Como esta é uma tempestade muito forte, pequenas tempestades também podem ocorrer nos próximos dias, como quando há um forte terremoto seguido por tremores secundários.

De acordo com as previsões da NASA, tudo deve começar nas próximas horas: o “lado noturno” da Terra será o mais afetado até as primeiras horas da madrugada, na prática especialmente os Estados Unidos (do Canadá à América do Sul) e depois espalhou-se pelo Oceano Atlântico para chegar à Europa. Vai ser uma noite especial de qualquer maneira: Halloween e Tempestade Solar são adicionadosinvernoO movimento do relógio que nos faz dormir mais uma hora. Em suma, não perdemos nada.