PS5: Dois grandes singleplayers e dois serviços ao vivo em 2024, de acordo com um vazador conhecido

Fale sobre a escalação potencial para PS5 No 2024Também famoso Vazamento Shinobi602 Foi relatado que a Sony pode estar planejando lançar pelo menos isso Dois jogos para um jogador e dois serviços ao vivo O ano todo, mas outras coisas também não ficam de fora.

Dado que o programa de lançamentos originais no PS5 em 2024 é no mínimo nebuloso, no momento há muito espaço para rumores e possíveis vazamentos, como neste caso. Em resposta a uma discussão sobre Resetera, o popular vazador Sinobi602, que geralmente é bem informado na esfera do PlayStation, confirmou que há pelo menos dois grandes single player e dois serviços ao vivo chegando no próximo ano da Sony.

Assim, o vazador confirmou o que outro usuário relatou anteriormente, que é que Death Stranding 2 e a ascensão de Ronin São os dois principais jogos single-player esperados em 2024 no PS5. É importante notar que nenhum dos dois é desenvolvido pelas primeiras partes da Sony, portanto estes são acordos exclusivos com terceiros.