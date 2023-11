Smartphone LOUCO com até 17 dias de bateria por 59€: aguenta tudo, tem lanterna LED e dual SIM

Se você está procurando um telefone que não tenha medo de água, poeira e choques, então…oferta especial sobre Amazonas para TCL3189 Pode ser a resposta às suas necessidades. Este robusto telefone 4G oferece uma combinação de durabilidade e funcionalidade, tornando-o adequado para quem precisa de desempenho sólido em ambientes agressivos, tudo com… Apenas 59 euros Incluindo envio via Primeiramente. O TCL 3189 foi projetado para ser resistente à água e ao choque, graças à sua certificação IP68. Você pode Mergulhe-o na água Sem preocupação, podemos confiar em nós mesmo em situações difíceis.

TCL 3189, uma minibomba para todas as estações

com Independência excepcional por 17 diasEste telefone é ideal para quem se movimenta muito e não quer se preocupar com carregamentos frequentes. Você pode contar com a duração da bateria, independentemente das condições. Em casos de emergência, Botão SOS Fornece acesso rápido a chamadas de emergência ou contatos pré-selecionados. Um recurso essencial para a segurança pessoal.

Com chamadas em HD, você desfrutará de clareza de voz excepcional. A comunicação em ambientes ruidosos ou críticos não será mais um problema. lá Lanterna LED Pode ser um salva-vidas em situações de pouca luz. Use-o para iluminar seu caminho ou como sinal de emergência. lá Função Dual SIM Permite gerir duas linhas telefónicas em simultâneo, o que é útil para quem quer separar trabalho e vida pessoal ou para quem viaja muito.

Se você está procurando um Celular robusto Combinando robustez, desempenho e uma série de recursos avançados, o TCL 3189 pode ser a escolha ideal. Aproveite a oferta especial da Amazon para adquirir um aparelho que não irá decepcioná-lo em momentos críticos. Não perca esta oportunidade de adquirir o telefone que mais combina com você Adapta-se ao seu estilo Estilo de vida ativo e suas necessidades de resistência. Faça-o seu Por apenas 59 eurosFrete grátis com Primeiramente.

READ Encontre um bilhete vencedor do avô falecido, mas ... Se você deseja atualizações sobre este assunto, digite seu e-mail na caixa abaixo: Ao preencher este formulário, concordo em receber informações sobre os serviços desta página de acordo com a Política de Privacidade.

Este artigo contém links afiliados: compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site receba uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.