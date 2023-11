É idêntico ao Jeep Compass, mas custa metade do preço e é chinês: esse SUV vai se popularizar na Itália e vai começar o ataque às concessionárias

Todos conhecemos bem o Jeep Compass, mas talvez saibamos um pouco menos sobre o carro com o qual ele se parece.

O Jeep Compass é um veículo verdadeiramente impressionante sob todos os pontos de vista. Um carro conhecido e apreciado em todo o mundo e que obteve grande sucesso de vendas ao longo dos anos. É certamente um dos modelos mais populares do mercado neste setor. Todos nós a conhecemos bem.

Mas recentemente começou a ganhar mais terreno Um carro que se parece um pouco com ele. Custa muito pouco e vem da China. Nos últimos anos, o país asiático provou que é capaz de alcançar grandes feitos no sector automóvel, e a sua indústria automóvel tem testemunhado um crescimento significativo.

Os modelos Dragon Land também estão se provando a nível global, também graças à capacidade de acomodar o melhor dos grandes modelos que já existem. Então vamos olhar mais de perto e tentar compreender todos os segredos deste “enclave” oriental.

Este SUV chinês pode surpreender a todos: detalhes

O carro de que estamos falando é produzido pelo Grupo Chery. A empresa está mais preparada do que nunca para entrar no mercado europeu e pretende fazê-lo Omoda 8. Ainda sabemos pouco sobre o seu design interior, embora seja provável que seja semelhante ao Omoda 5. Ao nível do motor, este carro deverá apresentar uma unidade de combustão interna e um motor. motor Elétrico capaz de fornecer até aprox. Potência máxima 200 cv.

lá Power Point Oficialmente, ainda não confirmado, isso vai acontecer Em 2024. o preço Deve ser menor que 30 mil euros, segundo BusinessOnline.

O carro tem 4,4 metros de comprimento, 1,8 metros de largura e 1,5 metros de altura. Portanto, fará parte da categoria C. O peso será de 1.444 kg. A cabine terá cinco assentos. O porta-malas tem 292 litros. Uma transmissão automática de dupla embreagem e sete velocidades é acompanhada por tração integral O veículo é capaz de atingir velocidades de até 191 km/h. O consumo declarado é de 7,6 litros por 100 km. O equipamento padrão também inclui cinco airbags, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, câmeras e sistema de mudança de faixa.

Finalmente foi revelado o novo Omoda 8 2024, o SUV da Chery que se juntará ao Omoda 5 https://t.co/wxs8CnlCZg pic.twitter.com/jkkJYmst9D -Chiara Compagnucci (@ChiaraCompagnoc) 10 de novembro de 2023

Entre o equipamento Também inclui ar condicionado de zona dupla, A Sistema de entretenimento de 10,25 polegadas Compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay, carregador de smartphone sem fio, teto panorâmico e bancos aquecidos. A posição de condução pode ser ajustada através de controles manuais e volante ajustável em altura e profundidade. É um carro que já tem muito a dizer no mercado que por sua vez dá mais que uma oportunidade à última geração de SUVs.