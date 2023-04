Microsoft e Activision, Ghostwire: Tóquio prova que a Sony não tem nada a temer

GhostWire: Tóquio Ele estará disponível a partir de amanhã no Xbox Series X | S, depois de um ano inteiro exclusivo do PlayStation. No entanto, é uma boa notícia para sony: Se todas as transferências forem feitas dessa forma, a empresa japonesa Ele não tem nada a temer comparado comAquisição da Activision pela Microsoft.

Nossa posição é claramente uma provocação. Mas a verdade é que a Tango Gameworks, equipe de desenvolvimento que virou propriedade da Microsoft, teve exatamente um ano para trazer o jogo do PS5 para o Xbox Series X|S. S e aproveite a oportunidade Correção de defeitos técnicos que o atormentou em sua saída.

Se você leu nossa análise da versão Xbox Series X de Ghostwire: Tokyo, já deve saber que nada disso aconteceu: o soul shooter criado pelo estúdio Shinji Mikami chegou ao console doméstico de Redmond. mesmo problemas de desempenho Da versão PS5.

Então, sim, em teoria, teria sido possível avaliar a natureza primária dessa produção e investimento para entregar aos proprietários do Xbox. A melhor versão possível de Ghostwire: Tóquiomas por razões além de nossa compreensão (para evitar assédio por comissões antitruste? de novo?) as coisas aconteceram de maneira diferente.

Se algumas evidências o comprovam, não há dúvida de que, há algum tempo, uma certa confusão circula na comunidade do Xbox em relação Recursos de administração da MicrosoftQue comprou um grande número de equipes de desenvolvimento talentosas, isso mesmo, mas ainda não obteve os resultados adequados para o investimento.

Talvez já com o lançamento Redfall antes de f campo estelar Então a situação tomará um rumo completamente diferente e veremos uma onda de lançamentos de qualidade no Xbox Game Pass, percebendo os meios disponíveis e como realmente realizá-los, ao máximo e em momentos decentes.

No entanto, no momento, não há perigo de estar próximo, possivelmente Chamada à ação Funciona melhor no Xbox Series X do que no PS5: não parece estar nas políticas da Microsoft obter vantagem no ambiente do console.

