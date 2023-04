Um fungo parasita que cresce e possui sua “presa”.

Descoberta de um novo fungo parasita. Ele cresce em sua presa e a possui. Esta descoberta é verdadeiramente chocante.

reino cogumelos É um mundo vasto e diverso conhecido pelas propriedades destes diferentes vegetais que não se limitam à sua mera comestibilidade.

Conhecemos diferentes tipos de cogumelos, alguns dos quais são venenosos, outros não, alguns dos quais são capazes de curar algumas doenças e alguns dos quais são capazes de nos matar.

Existem até deuses fungos parasitas Que podem até atacar animais e algumas plantas, inclusive um certo tipo de fungo que é capaz de controlar o corpo de alguns insetos e manipular e controlar seu comportamento. Vamos descobrir o que são fungos.

Fungos parasitas capazes de combater insetos

conhecido como Ophiocordyceps é unilateralEle ataca algumas espécies de formigas e manipula seu comportamento para garantir seu sucesso reprodutivo.

Este cogumelo inspirou recentemente um dos videogames mais populares do mundo “O último de nós”jogo ambientado em um mundo totalitário onde o apocalipse foi causado justamente por Ophiocordyceps, que conseguiu transformar humanos em zumbis, manipulando-os como, na verdade, insetos.

Mas vamos ver como esse fungo age em nosso mundo. o site Piantechepassione.it Ele nos mostra perfeitamente todos os processos de vida deste fungo.

A princípio, o inseto atacado pelo fungo parece um inseto comum. No entanto, uma vez que o fungo entra no corpo do inseto, ele começa a se espalhar, invadindo todo o tecido muscular e nervoso.

O fungo se desenvolve rapidamente dentro do inseto causando o crescimento de deuses mudanças físicasmas a maioria comportamental.

Os sintomas não são muito óbvios para aqueles que os conhecem. Inicialmente, o inseto infectado começa movendo-se estranhamenteandando e voando de forma irregular e movendo-se para um local diferente do resto da colônia.

Depois disso, o inseto chega a uma determinada área adequada às necessidades do fungo, onde se posiciona e A morte espera. Depois que o inseto morre, o fungo sai do corpo e se transforma em A Forma da hasteQue se espalha no ambiente circundante para infectar outros insetos. Desta forma, o fungo é capaz de garantir sua sobrevivência e reprodução.