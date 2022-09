Harvestella, o JRPG beta codificado por cores e testado por cores do simulador de agricultura da Square Enix

Parece que anteontem estávamos escrevendo sobre outra simulação de fazenda. Desta vez, porém, o Harvestella, produzido pela Square Enix No que parece ser um novo curso piloto para a editora, onde as mecânicas de movimento e RPG também são colocadas na pilha. Passamos algum tempo demonstrando o Switch apenas para ter uma ideia inicial do que esperar do recente anúncio do Nintendo Direct e tivemos ideias no meio do caminho.

Estamos diante de um pouso mais ou menos convincente para a Square em um campo que ficou bastante grande ao longo do tempo, do tipo que cresceu em excesso e a pandemia explodiu, graças a um furacão como Animal Crossing. Os simuladores de vida no campo sempre existiram, mas até agora nunca chamaram a atenção dos adultos: desta vez a Square Enix está tentando dar a sua opinião postando sua primeira demo que dá uma ideia do que esperar.

Mas vamos entrar em detalhes Eu tentei Harvestila.