Minutos e textos ilimitados, 100 GB por € 5,99 por mês com Kena, ho. E muito móvel – MondoMobileWeb.it | notícias | telefonia

Para novos clientes dos sistemas semi-virtuais em questão, já foi lançado Kena 5.99 100GB Gold (ou Kena 5.99 100GB Online Promo)E a Eu possuo. 5,99 100 GB E a Muito 5,99 100 GB localNovas ofertas ataque lançador Só pode ser ativado através da portabilidade de números, provenientes de operadoras móveis específicas.

Para cada uma dessas Ofertas de Ataque ao Jogador, é oferecido exclusivamente Nas lojas participantes Até novo aviso, também está disponível Versão online. Para Very Mobile, atualmente e sujeito a alterações, Muito 5,99 100 GB local Ele pode ser ativado online apenas no Lazio, Lombardia e Veneto.

Além disso, em alguns casos, eles estão presentes Diferenças em relação a Operadores de origem Válido para ativação, bem como para custos iniciais.

qana

Qena 5,99100 GB Ouro Servido todos os meses Minutos ilimitados Para todos os números nacionais, 500 SMS Para todos os números nacionais e 100 GB de tráfego de internet móvel em 4G até 60Mbps para download e até 30Mbps em upload 5,99€ por mês.

No site oficial da Kena Mobile há uma oferta igual à categoria Kena 5.99 100 GB promocional on-line (Aqui está o link direto).

subscrever Qena 5,99100 GB Gold ou Promo Online, novos clientes podem vir Da Iliad, Fastweb, PosteMobile ou outras operadoras virtuais (Exceto para D-Mobile e Viri-Mobile).

Para o desembolso inicial, a taxa de ativação é Livreenquanto o preço é igual a 10 euros, dos quais 4,01 euros permanecem de saldo. O custo de aquisição de um novo cartão SIM recarregável é Livre.

Observe que com Qena, a segunda marca da TIMOs clientes utilizam a rede da última operadora em GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA e 4G LTE.

Em 13 de junho de 2022 TIME começou Eliminação progressiva da tecnologia de 3ª geração De sua rede móvel nos primeiros municípios italianos. Além disso, desde maio de 2022 tem sido A capacitação gradual do serviço também começou vezes em mim canal SIM.

Como habitualmente, destaca-se que o operador publicita as suas ofertas com Redação “para todo sempre”declarando assim o penhor um Os reajustes tarifários não se aplicam.

Em qualquer caso, os minutos das ofertas são isentos de taxas de conexão e são cobradas taxas de publicidade Segundos da conversa real. O tráfego de dados é carregado em vez disso Etapas avançadas de 1 KB. Se o show mensal for excedido e não houver outras opções de dados ativos, navegue na Internet bloqueado.

Com tudo Ofertas sugeridas por Qenaouço correio de voz Serviços de SMS sob demanda Você sabe e ligue agora Estão incluídos sem custo adicional, mas a ativação de um dos dois serviços não permite a ativação e utilização do outro.

dentro Roaming na União Europeia (No Você sabe(Você pode usar minutos ilimitados e mensagens de texto nas mesmas condições nacionais, mas há um limite mensal de tráfego de dados)5 GB por mês no segundo semestre de 2022).

Por fim, quanto à renovação mensal, em caso de não pagamento de Saldo insuficiente As ofertas vêm suspenso. Neste caso, até que o crédito seja utilizado, é possível continuar a ligar, enviar SMS e navegar na Internet de acordo com as condições estipuladas no Plano Básico Qena.

Se a recarga não for implementada em 90 dias a partir da data do não pagamento do custo de renovação, o processo de encerramento da oferta será iniciado.

Eu possuo. celular

Eu possuo. 5,99 100 GB Servido todos os meses Minutos ilimitados Para todos os números fixos e móveis nacionais, Mensagens ilimitadas Para todos os números nacionais e 100 GB de tráfego de internet móvel em 4G até 30Mbps para download e 30Mbps para upload, tudo a um custo 5,99€ por mês.

Esta oferta, que também pode ser ativada online (Aqui está o link direto)só pode ser subscrito com possibilidade de transferência Da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lycamobile e outras operadoras virtuais (Exceto para Qena e Free Mobile).

Taxa de ativação Livreonde na fase de ativação você tem que pagar um valor O custo do primeiro envio de devolução é de 6 euros, do qual será deduzido o custo da primeira renovação antecipada, bem como o eventual custo do SIM, que deverá ser gratuito em qualquer caso. Se você ativá-lo online, o custo do SIM é oficialmente gratuito.

Por favor, lembre-se disso Eu possuo. celular É uma marca registrada da VEI, uma subsidiária integral da Vodafone Italia. apoiando-se Rede móvel Vodafone em 2G e 4GAtualmente, a operadora virtual atende apenas o mercado de celulares recarregáveis ​​de consumo.

Neste caso, ao contrário de Kena, VoLTE Já está disponível em estações compatíveis com o operador.

Com as ofertas que tenho. Telefone celular, minutos ilimitados e SMS podem ser usados ​​de acordo com os princípios de boa fé e justiça. Por outro lado, se o cliente ultrapassar o tráfego de dados envolvido a cada mês e estiver navegando na Internet Ele é bloqueado automaticamente sem custo adicional.

Os serviços auxiliares estão incluídos SMS eu tenho. LigarE a Navegação do ponto de acessoE a 42121 para Crédito Restante, Chamada em Espera, Encaminhamento de Chamada.

Em caso Saldo insuficiente No momento da renovação da oferta, o cliente que eu tenho. O celular encontrará o saldo negativamente. Para poder utilizar a oferta novamente, neste caso, será necessário recarregar o saldo e devolvê-lo a um saldo maior que zero.

Em qualquer caso, o cliente também pode ativar um arquivo Serviço de envio automático Seleção forma de pagamento automático para renovar a oferta.

Pelo aplicativo oficial Eu possuo. celularcom Algumas ofertas tarifárias Você pode usar o serviço você está saindoantecipando a renovação quando o tráfego restante diminuir menos de 5 GB.

Quanto ao Roaming nos países da UE e do Reino UnidoMinutos e SMS são válidos para as mesmas condições nacionais, mas com limite mensal de tráfego de dados (5 GB por mês no segundo semestre de 2022).

muito móvel

Muito 5,99 100 GB local Servido todos os meses Minutos ilimitados Para todos os números nacionais de telefones fixos e móveis, Mensagens ilimitadas Para todos os números nacionais e 100 GB de tráfego de internet móvel em 4G em velocidades de download de até 30Mbps e até 30Mbps em upload, tudo em 5,99€ por mês.

Para ativar esta oferta, novos clientes devem vir de A Ilíada, PosteMobile, CoopVoce, FastwebBT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Erg Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Everywhere, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, WithU.

Kena, Spusu, Vodafone, TIM e ho estão excluídos. Mobile e WindTre. Refira-se ainda que a lista oficial refere-se também a operadores virtuais que já não estão a funcionar, como a Erg Mobile.

Para o desembolso inicial, a taxa de ativação é LivreEmbora o preço de compra de um novo SIM seja igual a 5 euros (diferentemente da internet onde não há custo), excluindo quaisquer promoções locais.

Por favor, lembre-se disso muito móvel É o serviço telefônico pré-pago recarregável da própria operadora Wind Tre SpA (Grupo C. K. Hutchison). O iniciador padrão permite alternar Rede WindTre 4Gque também permite que você aproveite serviço VoLTE em dispositivos compatíveis.

Com ofertas também, uma vez Exceder o giga listado Durante o mês, a navegação na Internet fica bloqueada até a próxima renovação.

De qualquer forma, o cliente pode decidir que renovação antecipada Promo ao seu custo mensal, para disponibilizar novamente todo o pacote.

Serviços sob demanda eu procurei por você E a Me liga Estão incluídos sem custo adicional, assim como o serviço Ponto de acesso. Por outro lado, a ativação de serviços pagos é bloqueada por padrão (com possibilidade de desbloqueio através do aplicativo oficial).

Foi determinado que as ofertas Very Mobile exigem o pagamento de custos mensais No crédito restanteCom a possibilidade de ativar o serviço de enchimento automático a qualquer momento.

Em caso Saldo insuficiente para renovarAs ofertas são mantidas até que sejam feitas recargas suficientes para cobrir o custo.

dentro Roaming na União Europeia (e neste momento também no Reino Unido), os minutos e SMS incluídos nas Very Offers são válidos sem custos adicionais. Para o tráfego de dados, por outro lado, existe um valor máximo que pode ser utilizado, igual a 5,5 GB por mês Até o final de 2023.

Como já foi dito, 5,99 100 GB MNP Local Só pode ser ativado Em alguns canais físicosE a conquistar uau Online em algumas regiões (Lácio, Lombardia e Veneto). Não descarte muito móvel Você pode decidir no futuro abrir esta última oferta em todos os lugares.

