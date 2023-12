A esperada inovação tecnológica do iPhone 16: uma virada

EUNotícias interessantes podem chegar para o iPhone 16: na verdade, o novo smartphone da Apple poderá ser equipado com uma lente telefoto de prisma quádruplo.

Embora a data de lançamento da próxima geração de iPhone 16 Ainda está muito longe e os rumores já estão se espalhando. Especulações recentes, de fato, sugerem que o novo smartphone da gigante tecnológica de Cupertino será equipado com uma lente telefoto de prisma quádruplo. Aqui estão os rumores que circulam online.

O iPhone 16 terá lente telefoto de prisma quádruplo?

segundo MacRumoresa Apple apresentará a lente telefoto com um design inovador de prisma quádruplo nos modelos Pro da série iPhone 16.

Depois de sua primeira aparição em iPhone 15 Pro Máx.Espera-se que esta tecnologia seja introduzida tanto no iPhone 16 Pro quanto no iPhone 16 Pro Max em 2024.

Na linha atual, o iPhone 15 Pro não possui a nova teleobjetiva quad-prisma, possivelmente por falta de espaço.

Componentes necessários para isso Câmera avançada Na verdade, ela ocupa muito mais espaço do que a teleobjetiva atual, tornando-a essencialmente incompatível com o dispositivo menor. O modelo Pro possui uma tela de 6,1 polegadas, enquanto o modelo Pro Max possui uma tela maior de 6,7 polegadas.

Os maiores shows da décima sexta geração

Com os modelos de iPhone de 16ª geração, a Apple busca tornar os aparelhos maiores: as telas do iPhone 16 Pro e do iPhone 16 Pro Max medem – respectivamente – cerca de 6,3 polegadas e 6,9 ​​polegadas.

Esta expansão fornece o espaço necessário para o novo tLente telefoto de prisma quádruplouma mudança apoiada por documentação interna revisada por MacRumores.

lá documentação Também revela que Design do módulo da câmera O iPhone 16 Pro lembra muito o aparelho usado no iPhone 15 Pro Max e confirma a presença de componentes de prisma quádruplo.

O iPhone 15 Pro Max teve grande importância no que diz respeito a esta nova tecnologia, pois foi de facto o primeiro iPhone a ser equipado com ela Lente periscópio.

Como funciona uma lente de prisma quádruplo?

As lentes telefoto tradicionais alcançam suas capacidades de zoom ampliando seu alcance Comprimento focal. Isto, no entanto, pode torná-los Enorme E impraticável. Por outro lado, uma lente de prisma quadrilátero usa um Design visual inteligente Isto permite uma ampliação significativa, sem aumentar o seu comprimento físico.

dentro lente Prisma EscuroA luz entra em uma série de quatro prismas que a dobram e a redirecionam em direção ao sensor de imagem. Este arranjo duplica efetivamente a distância focal da lente, permitindo Zoom óptico 5x.

A lente Quad Prismatic também oferece muitas outras lentes Vantagens Em comparação com lentes telefoto tradicionais. pode reduzir Aberração cromáticaUm tipo de distorção de lente que causa dispersão de cores ao redor dos objetos.

Além disso, pode permitir que mais luz alcance Sensor de imagemIsso resulta em imagens mais nítidas e detalhadas, especialmente em condições de pouca luz.

Assim, uma lente quadriprisma representa um Um avanço na fotografia de smartphonesPorque oferece melhorias visíveis no zoom sem comprometer a qualidade da imagem. É uma tecnologia empolgante que revolucionará a fotografia móvel nos próximos anos.