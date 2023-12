Aquele estranho avião chinês que envia sinais para a Terra: amarelo no espaço

Um misterioso Avião chinêso que se supõe Base militar Calabouço do Dragão e A astrônomo Amador americano. Estes são os heróis de uma história emocionante que poderá revelar um capítulo sem precedentes no conflito cada vez mais ousado entre eles. China E Estado unido. Um capítulo que talvez devesse ter permanecido invisível, mas alguém poderia tê-lo esclarecido publicando uma história que, se confirmada, seria nada menos que sensacional.

Base chinesa na América do Norte?

De acordo com o que relatei Jornal matinal do Sul da ChinaUm astrônomo amador monitorou remotamente o lançamento do avião espacial robótico da China Shenlong Descubra algo estranho e inesperado. Mas vamos em ordem. o “ Nave espacial experimental reutilizável “O acusado, conforme descrito pela mídia em Pequim, decolou em um foguete Longa Marcha 2F No último dia 14 de dezembro, no Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan. Seu objetivo? Atua em órbita para testar novas tecnologias e realizar uma ampla gama de testes, como estudar o efeito da radiação nos materiais.

Desde que Shenlong entrou na órbita da Terra, o avião espacial chinês pode ter sido enviado sinais Para uma estação terrestre oculta ou um barco Ele está localizado perto da costa oeste da América do Norte. Fortes emissões foram detectadas com uma frequência de 2.280 MHz Enquanto o drone reutilizável sobrevoava a Colúmbia Britânica, no Canadá, onde está baseado Scott até, o referido astrônomo. “ Vejo um padrão nas emissões de rádio enquanto ele sobrevoa. Parece preferir passagens com elevações mais baixas a oeste disse Tilly, o mesmo especialista que ajudou a NASA a encontrar o satélite IMAGE há muito perdido em 2018.

Hipótese astronômica

O que significa o que Tilly disse? “ Isto pode indicar (a existência de) uma estação terrestre secreta (chinesa) na costa oeste da América do Norte ou num navio ao largo da costa. “Disse o astrônomo, ressaltando que suas palavras são apenas uma hipótese, uma possibilidade e uma especulação. O certo é que o misterioso avião chinês, que é considerado a contrapartida do avião espacial militar americano X-37BEle tem sido rastreado por rastreadores de satélite em todo o mundo desde que decolou de Deserto de Gobi.

Segundo Tilly e uma equipe suíça especializada em observação óptica do espaço, o lançamento do Shenlong trouxe pelo menos… Seis objetos Para voar em órbita baixa da Terra. Entre esses objetos está o mesmo nível, denominado “Objeto A”, e A Um par de satélites (Objetos D e E) foram lançados do carro. Este último foi emitido Sinais de rádio Semelhante ao objeto A, “ Mas sem qualquer tipo de dados, apenas preenchimentos inativos disse o astrônomo. Tilly então explicou que a finalidade do par de satélites ainda era desconhecida, embora houvesse a possibilidade de que eles pudessem ser usados ​​para “ Operações de teste e recuperação de encontro “.

Para sua informação, esta é a terceira missão do avião chinês após o voo inaugural de dois dias em 2020 e o segundo voo que durou nove meses. O avião também teria liberado objetos misteriosos durante as duas missões anteriores. Não há fotos oficiais ou detalhes do avião, e não se sabe quanto tempo durará a atual missão. Enquanto isso, o X-37B foi fabricado pela Boeingtambém envolto em mistério desde seu primeiro vôo em 2010 devido à sua natureza militar, está aguardando lançamento em um foguete SpaceX Falcon Heavy do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, em 28 de dezembro.