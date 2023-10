Você ainda está pagando pela assinatura do Canva? Existe um site semelhante, mas totalmente gratuito: este

Você ainda está pagando pela assinatura do Canva? Então você deve experimentar o mesmo site, mas totalmente gratuito. Aqui está o que é.

Desde os primeiros dias de lançamento, Canva representa uma verdadeira revolução para toda a indústria. É um serviço gratuito muito semelhante ao Photoshop, que permite editar fotos e vídeos, criar apresentações e muito mais em apenas algumas etapas. Tudo isso nos munindo das diferentes ferramentas disponíveis para acessar Para praticamente completar a edição.

Porém, a “grande desvantagem” do serviço é que para acessar as ferramentas premium, Você precisa pagar a assinatura. É especialmente essencial para quem trabalha neste setor e precisa de acesso total às ferramentas do Canva. Mas você deve saber que, já há algumas semanas, Existe um novo serviço totalmente gratuito É praticamente idêntico ao que foi mencionado acima. Você deve tentar imediatamente, a IA se tornará seu aliado mais forte.

Um site parecido com o Canva, mas totalmente gratuito: é disso que se trata

Se você está cansado do Canva, mas ao mesmo tempo considera seus recursos premium essenciais para o seu negócio, experimente agora Este site alternativo é totalmente gratuito Ele oferece as mesmas ferramentas. Foi lançado há algumas semanas e já recebeu muitos comentários positivos e, depois de testá-lo, você nunca mais poderá voltar a usá-lo.

Estamos falando do Adobe Firefly, Disponível graças ao Adobe Express que representa uma pequena revolução para todo o setor. Por um lado, seria possível Aproveitando a inteligência artificial generativa Dê vida a fotos malucas simplesmente fornecendo instruções de texto. Você pode então usar o preenchimento generativo para remover objetos ou desenhar novos objetos, efeitos de texto como padrões ou texturas para palavras e frases, recoloração generativa para alterar a cor e gráficos vetoriais.

Mas também mudar de imagem 3D para imagem real, a capacidade de alterar as proporções da imagem com um clique e muito mais. Tudo isso é totalmente gratuito Não requer nenhum custo adicional. Basta entrar no site oficial e criar sua conta. A interface é praticamente idêntica à do Canva, então você não terá problemas para se acostumar e encontrar todas as ferramentas que precisa.

Uma grande inovação que está apenas começando a ser comentada e que pode representar uma importante virada no mundo Desafio remoto que Adobe e Canva Há algum tempo tem havido progresso no campo da edição por computador.